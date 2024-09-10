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Новости На этой неделе в Шербруке ожидаются перебои в работе транспорта из-за забастовки водителей автобусов
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На этой неделе в Шербруке ожидаются перебои в работе транспорта из-за забастовки водителей автобусов

Степан Артемьевский Сен 10, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи На этой неделе в Шербруке ожидаются перебои в работе транспорта из-за забастовки водителей автобусов отключены 0 Просмотров

Забастовка продлится по четыре часа в понедельник, вторник и среду.

 

В понедельник автобусы не будут работать с 7:00 до 11:00, а затем возобновят движение в 11:30. Во вторник движение остановится в 13:00 и возобновится в 18:30. В среду автобусы не будут работать с 11:30. Четвертый день забастовки запланирован на субботу, 21 сентября.

Если соглашение не будет достигнуто, забастовка продолжится как утром, так и днем. В соответствии с решением Административного трудового трибунала, во время забастовки не будет предоставляться никаких основных услуг.

Обычные автобусы, микроавтобусы, такси-автобусы и услуги по требованию также будут парализованы в эти периоды. Однако услуги пара-транзита не будут затронуты забастовкой.

Забастовка касается 184 членов профсоюза водителей, который является частью Канадского союза общественных работников (CUPE), входящего в Федерацию работников Квебека (FTQ). Спор касается заработной платы, баланса между работой и личной жизнью, а также гибкости.

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