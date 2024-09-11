Профсоюзы в Канаде сталкиваются с препятствиями при попытках организовать работников складов Amazon

Несмотря на то, что трудовое законодательство в Канаде сильнее, чем в США, этого недостаточно для успешной организации профсоюзов, особенно против такой компании, как Amazon, которая активно сопротивляется этим усилиям.

Amazon обвиняют в использовании различных методов для предотвращения создания профсоюзов, таких как сообщения на рабочем месте и массовый набор сотрудников, хотя компания отрицает эти обвинения. Amazon утверждает, что ее сотрудники имеют право выбирать, вступать в профсоюз или нет, и считает, что прямое общение с сотрудниками более выгодно.

На данный момент только один склад Amazon в Канаде, расположенный в Лавале, Квебек, является профсоюзным. Это произошло после исторического создания профсоюза в США в 2022 году на складе в Статен-Айленде, Нью-Йорк.

Эксперты утверждают, что трудовое законодательство Канады предотвращает задержки в процессе создания профсоюзов благодаря механизму арбитража первого контракта. Это позволяет сторонам запросить арбитраж для заключения первого коллективного договора. В случае с Лавалем Amazon сталкивается с выбором: либо договориться о соглашении, либо принять навязанное арбитражем решение, как отметил Барри Эйдлин, доцент социологии в Университете Макгилла.

Переговоры о первом контракте на складе в Лавале уже начались, но Amazon оспаривает создание профсоюза, утверждая, что процесс нарушил свободу ассоциации работников, так как не было проведено тайное голосование. В Квебеке и Британской Колумбии работники могут быть автоматически сертифицированы без голосования, если определенная часть сотрудников подпишет профсоюзные карточки, что называется сертификацией по карточкам.

Склад в Лавале был сертифицирован именно таким образом. Каролин Сенневиль, президент CSN, отметила, что трудовое законодательство Квебека действительно имеет значение. Она добавила, что сертификация по карточкам — это одна из нескольких мер, которые укрепляют позиции профсоюза до и во время процесса сертификации.

Эйдлин назвал оспаривание Amazon сертификации профсоюза в Лавале “потрясающим”. Он сказал, что Amazon фактически утверждает, что знает канадское трудовое законодательство лучше, чем Верховный суд Канады.

Лаваль — не единственное место, где CSN работает над представлением интересов сотрудников Amazon. На складе в районе Лашин в Монреале трудовой трибунал провинции недавно приказал Amazon прекратить вмешательство в дела профсоюза и выплатить профсоюзу 30 000 долларов, постановив, что компания распространяла анти-профсоюзные сообщения среди работников. Однако трибунал отклонил утверждение о том, что компания угрожала и запугивала сотрудников.

Судья отметил, что многие работники Amazon являются иммигрантами с неустойчивым статусом, которые могут не знать трудового законодательства, что делает их уязвимыми к неправильному пониманию сообщений от работодателя о профсоюзах.

Представитель Amazon, Барбара Аграйт, заявила, что компания категорически не согласна с выводом о том, что их сообщения сотрудникам были неправильными, и оспаривает это решение. Она подчеркнула, что Amazon считает важным предоставлять сотрудникам факты и информацию, чтобы они могли принимать свободные и обоснованные решения о представительстве.

Мостафа Хенауэй, организатор Центра иммигрантов-работников в Монреале, который исследует работников Amazon в Университете Конкордия, подтвердил, что характеристика судьи верна. Он отметил, что работники могут опасаться профсоюзов, чтобы не “раскачивать лодку”.

На другом конце страны, в Дельте, Британская Колумбия, профсоюз Unifor подал жалобу на несправедливую трудовую практику против Amazon. Unifor провел конфиденциальное голосование в конце мая, результаты которого запечатаны из-за жалобы, утверждающей, что Amazon увеличил набор сотрудников, чтобы ослабить поддержку профсоюза. Профсоюз также утверждает, что Amazon использовал анти-профсоюзные методы, аналогичные тем, что были рассмотрены трудовым трибуналом Квебека. Компания отрицает эти обвинения.

Директор по организации Unifor, Джастин Гнипоски, заявил, что Amazon безуспешно пытался предотвратить голосование и затем попросил отклонить текущую жалобу, также безуспешно. Он отметил, что у компании заканчиваются варианты. Аграйт добавила, что компания считает, что решение провести голосование на складе в Дельте подрывает права большинства сотрудников в Ванкувере, которые не подписали профсоюзные карточки.

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