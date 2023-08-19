Героическая история собаки Балто

Как мужественный пёс по имени Балто спас десятки людей от неминуемой гибели

Памятник героической собаке Балто вот уже почти сто лет стоит в Центральном парке Нью-Йорка. Пёс, прославившийся своим участием в спасении больных людей, гордо смотрит на прохожих.

На одной из многочисленных дорожек Центрального парка Нью-Йорка стоит памятник собаке – это пёс Балто, прославившийся своим участием в спасении больных на Аляске, когда в 1925 году в городке Ном вспыхнула эпидемия дифтерии, а упряжка ездовых собак в главе с вожаком – Балто, доставила в отдалённый и отрезанный от внешнего мира городок спасительную сыворотку. На табличке памятника указано, что этот монумент поставлен и в честь всех служебных ездовых собак Севера.

Собака Балто была сибирской хаски, а упряжка собак под его руководством преодолела самый трудный и опасный участок пути, несмотря на сильную метель и ураганный ветер. Благодаря выносливости Балто, его храбрости, командным качествам, интуиции, сыворотка была доставлена вовремя и спасла десятки жизней, в первую очередь, жизни детей городка.

В честь этого подвига, этой знаменитой гонки по тундре, в Центральном парке Нью-Йорка и была установлена бронзовая статуя Балто, на которой написано: «Выносливость – Верность – Интеллект». Статуя была открыта 17 декабря 1925 года, то есть, в том же году, когда Балто и его команда совершили свой подвиг. Место памятника стало популярным, и каждый день сотни прохожих фотографируют его, а также своих четвероногих любимцев на фоне памятника, давая тем наказ – “вот видишь, твоему собрату памятник поставлен, а ты, что же? Только тапки рвёшь? Будь, как Балто!” А четвероногий друг слушает, внимает и раскаивается в своих неблаговидных проступках!

На самом деле Балто был смесью собаки и волка. Его отец был серым волком, а мать была сибирским хаски. Это объясняет, почему у Балто шерсть была угольно-чёрного цвета, а глаза были голубыми. Он также наследовал от своего отца инстинкт и умение ориентироваться в снежной пустыне. Балто был необычным и уникальным псом, который сочетал в себе лучшие качества обоих видов. Балто скончался в 1933 году в возрасте 14 лет.

Героический пёс Балто стал героем нескольких книг и мультфильмов, которые рассказывают о его приключениях и дружбе с другими собаками и людьми.