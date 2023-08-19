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Общество Животные Героическая история собаки Балто
Balto
Памятник собаке Балто в Центральном парке Нью-Йорка. Фото Freepic.

Героическая история собаки Балто

Megan Jorgensen Авг 19, 2023 Животные, Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Хорошие новости Оставить комментарий 35 Просмотров

Как мужественный пёс по имени Балто спас десятки людей от неминуемой гибели

Памятник героической собаке Балто вот уже почти сто лет стоит в Центральном парке Нью-Йорка. Пёс, прославившийся своим участием в спасении больных людей, гордо смотрит на прохожих.

На одной из многочисленных дорожек Центрального парка Нью-Йорка стоит памятник собаке – это пёс Балто, прославившийся своим участием в спасении больных на Аляске, когда в 1925 году в городке Ном вспыхнула эпидемия дифтерии, а упряжка ездовых собак в главе с вожаком – Балто, доставила в отдалённый и отрезанный от внешнего мира городок спасительную сыворотку. На табличке памятника указано, что этот монумент поставлен и в честь всех служебных ездовых собак Севера.

Собака Балто была сибирской хаски, а упряжка собак под его руководством преодолела самый трудный и опасный участок пути, несмотря на сильную метель и ураганный ветер. Благодаря выносливости Балто, его храбрости, командным качествам, интуиции, сыворотка была доставлена вовремя и спасла десятки жизней, в первую очередь, жизни детей городка.

В честь этого подвига, этой знаменитой гонки по тундре, в Центральном парке Нью-Йорка и была установлена бронзовая статуя Балто, на которой написано: «Выносливость – Верность – Интеллект». Статуя была открыта 17 декабря 1925 года, то есть, в том же году, когда Балто и его команда совершили свой подвиг. Место памятника стало популярным, и каждый день сотни прохожих фотографируют его, а также своих четвероногих любимцев на фоне памятника, давая тем наказ – “вот видишь, твоему собрату памятник поставлен, а ты, что же? Только тапки рвёшь? Будь, как Балто!” А четвероногий друг слушает, внимает и раскаивается в своих неблаговидных проступках!

На самом деле Балто был смесью собаки и волка. Его отец был серым волком, а мать была сибирским хаски. Это объясняет, почему у Балто шерсть была угольно-чёрного цвета, а глаза были голубыми. Он также наследовал от своего отца инстинкт и умение ориентироваться в снежной пустыне. Балто был необычным и уникальным псом, который сочетал в себе лучшие качества обоих видов. Балто скончался в 1933 году в возрасте 14 лет.

Героический пёс Балто стал героем нескольких книг и мультфильмов, которые рассказывают о его приключениях и дружбе с другими собаками и людьми.

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