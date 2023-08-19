Продажи жилья демонстрируют самый большой годовой рост за последние два года

Продажи жилья в июле выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но мало изменились по сравнению с июнем, сообщила Канадская ассоциация недвижимости (ACI).

Продажи жилья в июле выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но мало изменились по сравнению с июнем, сообщила Канадская ассоциация недвижимости (ACI).

Фактические продажи выросли на 8,7% по сравнению с предыдущим июлем и составили 41 186 единиц.

Продажи выросли в июле более чем на половине всех местных рынков, но падение в районе Большого Торонто, обычно бурлящем рынке жилья, привело к тому, что общенациональный показатель снизился до « слегка отрицательного», сообщает ACI.

Ассоциация увидела признаки стабилизации на национальном рынке жилья с мая, поскольку потенциальные покупатели жилья приспосабливаются к условиям более высоких процентных ставок.

“Июль прошел в соответствии с той же тенденцией, что и в последние месяцы, со стабилизацией продаж и возвращением к более нормальному уровню числа новых регистраций», – сказал Ларри Серкуа, президент ACI, в пресс-релизе.

« У покупателей появляется больше возможностей для выбора, и рынок становится более сбалансированным, что в июле также замедлило темпы роста цен. »

Средняя цена на жилье составила 668 754 доллара, что на 6,3 процента больше, чем в предыдущем году.

Шон Кэткарт, старший экономист ACI, объяснил, что цифры указывают на то, что рынки жилья стабилизировались в последние месяцы и что цены снижаются.

По его словам, рост продаж и цен в августе продолжает демонстрировать признаки замедления из-за повышения процентных ставок Банком Канады в середине июля и инфляции, которая намного превысила целевой показатель в 2% в течение более длительного периода, чем ожидалось.

Но в связи с инфляцией, превышающей 3% в июле, и возможностью дальнейшего повышения процентных ставок брокер из Торонто Кейли Хипс заявила, что покупатели, которые уже получили одобрение на ипотеку, захотят воспользоваться этим преимуществом до того, как их ставки вырастут осенью.

Миссис Хипс считает, что летние месяцы, как правило, медленные, но июль был « на удивление сильным ».

Facebook I Instagram I Linkedin