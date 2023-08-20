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Charles
Художник Чарльз, наследник британской короны. ФотоJulian Parker/UK Press Getty images.

Король Великобритании обсудит с наследником будущее монархии

Виктория Христова Авг 20, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Король Великобритании обсудит с наследником будущее монархии отключены 51 Просмотров

Срочную встречу проведет король Великобритании Карл III со своим старшим сыном и наследником престола Уильямом и его женой Кейт по вопросу будущего монархии.

Срочную встречу проведет король Великобритании Карл III со своим старшим сыном и наследником престола Уильямом и его женой Кейт по вопросу будущего монархии.

Встреча состоится в шотландской королевской резиденции Балморал, где король отдыхает летом. Встреча намечена на понедельник 21 августа.

«Он считает своим высшим долгом исполнить искреннее желание своей покойной матери. Одной из его центральных ролей должно быть обеспечение не только выживания, но и устойчивости Содружества», — цитирует издание источник из окружения короля.

Сообщается, что король намерен возложить на своего старшего сына такую объединяющую роль для укрепления позиций как самого принца Уэльского, так и «будущего монархии в целом». Для этого, как сообщается, король хочет использовать «звездные качества» Уильяма и Кейт.

Сообщается, что Карл III проинформирует Уильяма и Кейт о своих ожиданиях от них на саммите в Балморале.

Также сообщается, что король изложит программу зарубежных поездок и мероприятий. Сам король планирует посетить Канаду и Австралию в 2024 году, чтобы «протянуть руку дружбы».

ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/news/a39ea409

ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/news/a39ea409

ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/news/a39ea409

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