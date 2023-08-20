Чрезвычайное положение объявлено в Канаде из-за пожаров

Чрезвычайное положение из-за пожаров объявили в Британской Колумбии канадские власти.

Чрезвычайное положение из-за пожаров объявили в Британской Колумбии канадские власти.

Премьер-министр провинции Британская Колумбия Дэвил Эби назвал ситуацию «критической и нестабильной». Необходимо эвакуировать 45 тысяч жилых и нежилых домов.

Чрезвычайное положение поможет властям это сделать. При его объявлении власти получают возможность предоставлять жилье, а также всё необходимое для борьбы с пожарами — оборудование и другие ресурсы.

Напомним, 2023 год стал самым пожароопасным за всю историю Канады. На территории страны насчитывается более тысячи пожаров.

По площади выгоревших земель побит антирекорд 1989 года. В 2023 году сгорело почти 14 млн га.