Coinbase приостановит торговлю USDT и другими стейблкоинами в Канаде

Криптобиржа Coinbase заявила, что приостановит торговлю стейблкоинами Tether USD (USDT), DAI и RAI в Канаде с 1 сентября 2023 года, сообщает Cointelegraph со ссылкой на электронное письмо компании.

Криптобиржа Coinbase заявила, что приостановит торговлю стейблкоинами Tether USD (USDT), DAI и RAI в Канаде с 1 сентября 2023 года, сообщает Cointelegraph со ссылкой на электронное письмо компании.

При этом клиенты криптоплощадки смогут и дальше вносить и выводить эти активы.

«Coinbase Canada подала заявку на регистрацию в ряде юрисдикций страны, но еще не получила одобрения. До того времени, пока компания не получит лицензию, мы будем следовать взятым на себя обязательствам», — говорится в сообщении биржи.

rbc.group

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) еще в 2021 году запретила торговлю USDT на регулируемых площадках страны, регулятор не объяснил причину этого решения.

В августе Coinbase получила одобрение регулятора на торговлю криптовалютными фьючерсами в США. Разрешение для клиентов из США на доступ к регулируемым криптодеривативам позволит большему количеству людей получить безопасный доступ к криптовалютному рынку страны, считают в компании.

Также в августе Coinbase подала ходатайство по иску SEC из-за «превышения полномочий». Криптобиржа заявила, что регулятор «нарушил надлежащую правовую процедуру, злоупотребил полномочиями и отказался от своих прежних интерпретаций законов о ценных бумагах».