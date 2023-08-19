Двенадцатилетний мальчуган спас от верной смерти двоих детей и их отца

Тонувшие девочка, её братик и их отец уже отчаялись, не в состоянии бороться дальше с течением, но тут им на помощь примчался двенадцатилетний герой.

Весь Квебек, наверно, говорил вчера и продолжает говорить сегодня о мальчугане 12 лет возраста, который спас от верной гибели двух детей и их отца в заливе Св.Лаврентия, на пляже острова Орлеан.

Двое детей – девочка 8 лет и мальчик 11 лет – купались неподалёку от берега, тогда как их отец стоял у воды и наблюдал за детьми. Вдруг девочка, которая хотела пройтись чуть дальше, потеряла опору и бухнулась в воду. Она не удержалась на ногах из-за того, что в этом месте начиналось сильное течение. Девочка попыталась вскочить, но течение не позволяло подняться на ноги. Брат бросился ей на помощь, не отдавая себе отчёт в опасности, и тоже был сбит с ног сильным течением.

Вода стала детей уносить. Их отец бросился на помощь, добрался до детей, но все его попытки вытащить их оказались бесплодны. Более того, его самого течение поволокло от берега, и плыть было практически невозможно. В страхе девочка, инстинктивно пыталась схваться за папу (как обычно и поступают потерявшие самообладание тонущие люди – в чём их и обвинять нельзя), и таким образом мешала папе держаться на воде и пытаться схватить детей и выплыть с ними. После нескольких минут борьбы трое уже изнемогали, нахлебались воды и боролись из последних сил.

Но семья взяла на прогулку друга сына – двенадцатилетнего мальчугана Тео Ферлана (Théo Ferland). Его отец скончался от болезни несколько месяцев назад, поэтому и мама, и друзья, пытаясь отвлечть мальчика от горьких мыслей, всегда приглашали его на прогулки.

Тео, увидев с берега происходящее, тут же сообразил, что если бросится вплавь на помощь утопающим, то жертв просто станет больше на одного человека.

Тео подбежал к семейному катеру друзей, на котором все они прибыли на место. Он никогда катером не управлял, он даже не знал, как надо включать мотор, как стартовать, поворачивать, тормозить, набирать скорость, как вставать к волне, чтобы катер не захлестнула волна. Он лишь один раз видел, как отец друга управлял катером – именно, когда они шли к пляжу.

Но размышлять и сомневаться было некогда. Тео удалось включить катер! Ему удалось развернуть его и пойти быстрым ходом к тонущим, которых уже отнесло течением на глубокие места. В последнюю минуту, когда у тонущих детей уже исчезли последние силы, а отец уже не мог поддерживать в воде ни их, ни себя, на выручку подоспел катер Тео. Мальчишка сумел вытащить обоих детей и помог ухватиться за борт их отцу, после чего направил катер к берегу. Впрочем, как он сам сокрушенно поведал в одном из интервью в пятницу – “плавная стоянка у меня не получилась, не сумел вовремя сбросить скорость и врезался в песок, придётся, наверно, чинить днище”. Вот сказал ли он скромно, “на моём месте так поступил бы каждый”, мы не знаем, но явно, что далеко не каждый.

Шутки-шутками, но парень на самом деле молодец. Ему есть, чем гордиться.

Как Тео сказал репортёрам – да, ему было очень страшно, особенно, когда волны стали мощно ударять в борт, а катер стал крениться, но он почувствовал пристутствие своего папы, который мягко попросил его успокоиться и сказал, что мальчугану очень рано умирать. Мысли о безвременно ушедшем из жизни отце помогли справиться с волнением, парень всё сделал правильно.

Теперь квебекское Общество спасения на водах собирается наградить отважного героя – ему будет вручён “Почётный диплом спасателя”. В честь юного героя 9 сентября в Монреале состоится вечер, на котором Тео будет вручён диплом и подарки.

К сожалению, по данным Общества спасения, с начала года в Квебеке зарегистрировано не менее 58 случаев гибели людей на воде. Как правило, несчастные случаи имеют место из-за неосторожности во время купания.