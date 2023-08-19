Учёные выяснили, какая полезная привычка способна защитить от онкологии

Занятия спортом и физическая активность, по словам специалистов, снижают риск развития различных типов рака до 42 процентов.

Занятия спортом и физическая активность, по словам специалистов, снижают риск развития различных типов рака до 42 процентов. Британские учёные с 1968 по 2005 год наблюдали за людьми, которые периодически бегали, выполняли длительные аэробные упражнения, ездили на велосипеде и плавали. И все люди были здоровы.

Уточняется, что у людей, занимающихся спортом, чаще всего снижается риск развития рака головы и шеи, желудка, поджелудочной железы, кишечника и почек.

Физические упражнения и приносящие удовлетворение отношения – вот секреты хорошего здоровья в дальнейшей жизни, – отмечают специалисты.

По словам специалистов, физическая активность, хоть и не всегда высокая, способна улучшить качество жизни и здоровье. В силовых тренировках людям следует быть аккуратнее, поскольку переизбыток занятий может привести к негативным последствиям. Учёные рекомендуют выделять в среднем по 150 минут в неделю на упражнения, но при хороших показателях можно немного увеличить это время.

Вам не нужно пробегать марафон или посещать тренажерный зал – важно всё, что согревает вас, немного сбивает дыхание и учащает сердцебиение, – подчеркнули специалисты.

При этом не имеет значения, как долго длится ваша пешая прогулка или езда на велосипеде. Всё это в любом случае будет считаться активностью, поэтому не обязательно заниматься слишком быстро и доставлять нагрузку своему организму, который вполне может испытать от этого стресс.

Кроме того, учёные выяснили, что у мужчин с высокой кардиовыносливостью стал чаще диагностироваться несмертельный рак простаты. Однако и здесь есть пометка: исследование не учитывает влияние диеты, алкоголя и курения на развитие онкологии, поэтому спорт должен быть в меру и гармонировать с питанием и привычками.