Федеральное правительство Канады обвиняет МЕТА (Фейсбук и Инстаграм) в безрассудности
Как мы уже сообщали нашим читателям, несколько дней назад компания МЕТА начала блокировать новости для канадцев на платформах Фейсбук и Инстаграм. Пока процесс блокировки в разгаре, ещё не все жители Канады охвачены бойктом со стороны МЕТА, но с каждым днём таковых всё больше и больше. Уже не видны канадским читателям сообщения агенств новостей, газет, новостных сайтов, а сами издательства лихорадочно изыскивают способы поделиться информацией с читателями.
Многие инстанции – от политиков до городских мэрий осудили МЕТА за новую политику наказания Канады в связи с принятым (но даже ещё не вступившим в силу) законом об обязательном отчислении роялти канадским авторам новостей, если эти новости публикуются на известных платформах.
И вот в пятницу, 18 августа, прореагировало и правительство Канады. Министры правительства резко отозвались на политику МЕТА и заявили, что эта компания должна отменить своё наглое и неприемлемое решение, отрезающие канадцев от новостей. Министр Транспорта Педро Родригес заявил на пресс-конференции, посвящённой гигантским пожарам, что он просит инициаторов блокировки отменить своё решение, так как многие жители пострадавших районов привыкли общаться через Фейсбук, а также следить за новостями на этой платформе.
Хотя, конечно, государственные службы оповещения не зависят от МЕТА, но обычные жители к этой платформе привыкли, а посему невозможность узнать там о том, как развиваются события в районах, где эти люди живут, заключает в себе риск для жизни.
Министр Национального наследия Паскаль Ст-Онж со своей стороны обвинила Фейсбук в безрассудном, неоправданном и неразумном решении. Мадам Ст-Онж подчеркнула известный факт – бойкот со стороны МЕТА начался за три месяца до вступления закона в силу, а канадцы, живущие в Йеллоунайфе и Келовне – районах, где бушуют лесные пожары и откуда эвакуируют сейчас десятки тысяч людей, ограничены в получении информации, “благодаря” бойкоту.
Представитель же МЕТА заявил в пятницу, что компания с пониманием относится к положению лиц в пожароопасных районах, а посему она активирует функцию “я в безопасности” для жителей пострадавших городов и деревень. Было сказано, что МЕТА не блокирует сообщения офицальных канадских учреждений и не блокирует сообщения о чрезвычайных ситуациях. Об отмене бойкота для новостных сайтов и новостей представитель МЕТА ничего не сказал.