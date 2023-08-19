Федеральное правительство Канады обвиняет МЕТА (Фейсбук и Инстаграм) в безрассудности

Правительство Канады обвиняет МЕТА в том, что блокирование новостей для канадцев мешает доводить информацию до жителей пострадавших от пожаров районов.

Как мы уже сообщали нашим читателям, несколько дней назад компания МЕТА начала блокировать новости для канадцев на платформах Фейсбук и Инстаграм. Пока процесс блокировки в разгаре, ещё не все жители Канады охвачены бойктом со стороны МЕТА, но с каждым днём таковых всё больше и больше. Уже не видны канадским читателям сообщения агенств новостей, газет, новостных сайтов, а сами издательства лихорадочно изыскивают способы поделиться информацией с читателями.

Многие инстанции – от политиков до городских мэрий осудили МЕТА за новую политику наказания Канады в связи с принятым (но даже ещё не вступившим в силу) законом об обязательном отчислении роялти канадским авторам новостей, если эти новости публикуются на известных платформах.

И вот в пятницу, 18 августа, прореагировало и правительство Канады. Министры правительства резко отозвались на политику МЕТА и заявили, что эта компания должна отменить своё наглое и неприемлемое решение, отрезающие канадцев от новостей. Министр Транспорта Педро Родригес заявил на пресс-конференции, посвящённой гигантским пожарам, что он просит инициаторов блокировки отменить своё решение, так как многие жители пострадавших районов привыкли общаться через Фейсбук, а также следить за новостями на этой платформе.

Хотя, конечно, государственные службы оповещения не зависят от МЕТА, но обычные жители к этой платформе привыкли, а посему невозможность узнать там о том, как развиваются события в районах, где эти люди живут, заключает в себе риск для жизни.

Министр Национального наследия Паскаль Ст-Онж со своей стороны обвинила Фейсбук в безрассудном, неоправданном и неразумном решении. Мадам Ст-Онж подчеркнула известный факт – бойкот со стороны МЕТА начался за три месяца до вступления закона в силу, а канадцы, живущие в Йеллоунайфе и Келовне – районах, где бушуют лесные пожары и откуда эвакуируют сейчас десятки тысяч людей, ограничены в получении информации, “благодаря” бойкоту.

Представитель же МЕТА заявил в пятницу, что компания с пониманием относится к положению лиц в пожароопасных районах, а посему она активирует функцию “я в безопасности” для жителей пострадавших городов и деревень. Было сказано, что МЕТА не блокирует сообщения офицальных канадских учреждений и не блокирует сообщения о чрезвычайных ситуациях. Об отмене бойкота для новостных сайтов и новостей представитель МЕТА ничего не сказал.