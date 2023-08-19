Канада готовит план, если к власти в США придут ультраправые

Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады, заявила, что правительство готовит сценарии на тот случай, если к власти в Соединенных Штатах после выборов 2024 года придут ультраправые.

Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады, заявила, что правительство готовит сценарии на тот случай, если к власти в Соединенных Штатах после выборов 2024 года придут ультраправые.

По словам министра иностранных дел, канадское правительство рассматривает несколько возможных сценариев развития событий из-за тесных экономических и политических связей с Соединенными Штатами.

Глава МИД выразила опасения в связи с гипотетической победой Трампа на выборах 2024 года. В интервью радиостанции, министр подтвердила необходимость подготовить несколько сценариев. Предполагается, что все они будут разыграны предварительно в формате специальной игры, которая позволит справиться с «довольно сложной ситуацией».

Жоли подчеркнула единение всей Канады перед возможным возвращением экс-президента. «Я буду работать со своими коллегами и с мэрами, премьер-министрами провинций, с бизнес-сообществом, с профсоюзами, со всеми в стране, чтобы мы были готовы независимо от результатов выборов», — отметила Жоли.

Подобная реакция вызвана значительной экономической зависимостью Канады от США. Из-за угроз введения тарифов и пошлин президентство Трампа вызвало нестабильность в торговых отношениях двух стран.

Ранее Трамп оценил свою возможность победить на президентских выборах. По его мнению, шансы снова быть избранным на выборах 2024 году «близки к 100 процентам».