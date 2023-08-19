США вводит пошлины на луженую сталь из Китая, Германии и Канады

Пошлины на луженую сталь из Китая, Германии и Канады вводит министерство торговли США.

Пошлины на луженую сталь из Китая, Германии и Канады вводит министерство торговли США.

В министерстве заявили, что это антидемпинговая мера. На сталь, импортируемую из США будут наложены пошлины в размере 122,5%, немецкая сталь будет обложена предварительной пошлиной в размере 7,02%, канадская луженая сталь будет облагаться пошлиной в размере 5,29%.

При этом аналогичные материалы из Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Тайваня и Турции облагаться дополнительными пошлинами не будут. В министерстве объяснили это тем, что производители Китая, Германии и Канады экспортируют сталь по более низким ценам, чем на их внутренних рынках.

Особо высокие пошлины в отношении Китая чиновники объяснили тем, что отсутствие сотрудничества со стороны крупного производителя в расследовании привело к «неблагоприятному выводу», а другие производители не смогли доказать свою независимость от правительства Китая.

В США не обрадовались таким мерам. Торговая группа Институт производителей консервных банок до принятия решения утверждала, что поскольку сами США производят менее половины белой жести, необходимой для внутреннего производства, повышение пошлин приведет к увеличению цен на продукты питания. В двухпартийном письме членов Конгресса указывалось, что это сыграет на руку китайским производителям консервов.

Однако в итоге пошлины оказались ниже, чем ранее просила группа Cleveland-Cliffs, в 2020 году выкупившая активы AK Steel и ArcelorMittal и ставшая крупнейшим в США производителем доменной стали из железной руды. Изначально она просила ввести гораздо более высокие пошлины, в том числе, в отношении других стран, однако отказалась от этой просьбы.

«Мы надеемся, что окончательное решение министерства торговли отменит предлагаемые пошлины на канадскую и немецкую оловянную сталь», — заявил президент группы Роберт Бадвей.

По словам представителя Министерства торговли, на пять стран, которые избежали пошлин, приходится около половины импорта оловянной стали в США, в то время как на Китай приходится около 14%, а на Канаду и Германию — около 30%.