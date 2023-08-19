Неизвестная планета: Достопримечательности Сан-Марино

Сан-Марино – это крохотное государство в Италии, представляющий собой уютный оазис свободы. Многие называют его горой, которой удалось стать целой республикой. Что посмотреть в Сан-Марино? – спросите вы.

Сан-Марино – это крохотное государство в Италии, представляющий собой уютный оазис свободы. Многие называют его горой, которой удалось стать целой республикой. Что посмотреть в Сан-Марино? – спросите вы. Сложно поверить, но на достаточно небольшой площади, составляющей чуть больше 60 км², умещается немало чего интересного. Достопримечательности Сан-Марино будут интересны любому путешественнику, решившему познакомиться с итальянскими землями.

Для тех, кто не в курсе, Сан-Марино представляет собой карликовое государство, окруженное со всех сторон итальянскими землями. Несмотря на свой небольшой размер, оно включает в себя целых 9 коммун-городов, в каждом из которых есть что-то интересное.

Гора Монте-Титано

Описывать достопримечательности Сан-Марино стоит начать с его самой высокой точки, находящейся в определенной части Апеннин. Над уровнем моря гора возвышается на 740 м, а стоит она в центральной части столицы карликового государства. Не знаете, куда сходить в Сан-Марино? Попробуйте покорить описываемую высоту. Там вы увидите фортификационные башни, старинные ворота, стены, бастионы. Внимание привлекает также неоклассическая базилика. С самой высокой точки можно осмотреть не только страну, в которой находится гора, но и расположенные по соседству.

Базилика Сан-Марино

Следующей достопримечательностью Сан-Марино является главная церковь города, имеющая вид неоклассической постройки. Она имеет крытую галерею, поддерживаемую восьми колоннами коринфского ордера. Над ними виднеется надпись на латыни. Не так давно базилика была внесена в список объектов Всемирного наследия. Описание этого места гласит, что под алтарем установлена небольшая урна, в которой содержится некоторая часть мощей святого. Они были обретены еще в конце 16 века. По тропинкам, идущим от церкви, можно добраться до знаменитых крепостей Монтале, Цеста, которые также считаются достопримечательностями Сан-Марино.

Пьяцца делла Либерта

В северной части исторического центра Флоренции есть площадь, основанная в XIX веке. Это было сделано в процессе создания кольцевой дороги городского назначения. Туристы любят проводить время на открытом пространстве вокруг ворот Святого Галла. Когда-то оно ограничивалось рвом, крепостными стенами, а в 1738 была построена Триумфальная арка. Прежняя структура площади была разрушена в 1865, после чего она была окружена похожими зданиями с аркадами, выполненными в стиле классицизма.

Музей пыток

Гиды в Сан-Марино часто предлагают гостям крохотного государства посетить интересное учреждение, находящееся в исторической части города. Музей является единственным в своем роде, позволяет узнать об истории пыток. Его коллекции насчитывают более 100 шт. орудий, всяких приспособлений. Они были изобретены для того, чтобы делать больно другим людям. Эта достопримечательность Сан-Марино интересна тем, что предоставляет возможность познакомиться с орудиями пыток, проверенных временем и учреждениями римско-католической церкви, которые боролись с ересью. Не исключением являются и те, что придуманы были в XX веке. Особого внимания заслуживает мастерская реконструкции пыток, классическими инструментами считаются Железная дева, Стул инквизитора, Вилы еретика и др. Зрелище конечно не для людей со слабыми нервами.

Башня Монтале

Символом описываемого государства считаются башни, стоящие на горе Титано. Их всего три, последняя называется Монтале, она изображена на обратной стороне монеты номиналом в один цент. Описываемая достопримечательность Сан-Марино имеет форму пятигранника, в башню можно войти, для этого требуется подняться на 7 м. Интересный факт, в Средние века это была тюрьма, в скале имеется глубокий колодец, в который когда-то спускали заключенных. Сейчас это место не является свободным для посещений, но подняться на башню стоит хотя бы для того, чтобы оценить прекрасный вид на окрестности.

Церковь Сан-Франческо

Что посетить в Сан-Марино? В центральной части города стоит старейший храм, возведенный еще в 1400 году. Ориентиром для его поиска является Государственный музей по улице Виа-Пиана. Описываемый храм неоднократно реставрировался, в ходе последней переделки ему был придан неоклассический стиль. Не так давно фасадная часть и крытая галерея с колоннами были восстановлены в оригинальном виде. Процессом руководил опытный архитектор по имени Джино Зани. Знакомясь с этой достопримечательностью Сан-Марино, обратите внимание на распятие, которое расположено на главном алтаре.

Музей курьезов

Хочется чего-то необычного? По рекомендации многих путешественников посетите музей, где собраны и представлены достаточно странные и необычные предметы. Их особенностью является то, что созданы они были в разные эпохи и в различных уголках земли. Главным критерием отбора являлась необычность. Если это копии существующих когда-то предметов, людей, они представлены в натуральную величину. Отзывы удивленных туристов гласят, что эту достопримечательность Сан-Марино смело можно назвать «Невероятно, но факт!».

Музей современного оружия

Продолжаем тему главных достопримечательностей, на которые внимание стоит обратить в первую очередь. К этой категории относится антипод Честа музея, в котором собраны примеры современного оружия, в основном того, что использовалось во времена Второй мировой войны. Сюда часто организовываются экскурсии в Сан-Марино, туристы стараются сделать как можно больше фото, чтобы запечатлеть интересные экспозиции.

Палаццо Публико

Всегда хотели попасть в сердце политической жизни крохотного государства? Добро пожаловать в правительственное здание, которое также используется в качестве городской Ратуши. Что посмотреть в Сан-Марино? Здание, где проводятся церемонии, заседают все самые важные персоны, заслуживает внимания. Поездка сюда не разочарует, потому что туристам разрешается осмотреть ратушу изнутри, оценить красоту ее интерьеров, настенных росписей.