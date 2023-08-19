Авиаперевозчик объявил о коррекции цен и рейсов для эвакуации в Канаде

Цены на билеты и расписание рейсов скорректировала авиакомпания WestJet для помощи в эвакуации из Йеллоунайфа

Цены на билеты и расписание рейсов скорректировала авиакомпания WestJet для помощи в эвакуации из Йеллоунайфа.

Жителям города и представителям двух племен, проживающих поблизости, было приказано покинуть город до середины дня 18 августа. В ответ авиакомпания объявила, что скорректировала тарифы для всех классов, чтобы не допустить роста цен и увеличила лимиты на провоз домашних животных в салонах, чтобы жители города могли забрать с собой своих питомцев.

Авиакомпания также ввела дополнительный рейс из Йеллоунайфа в Калгари, а на запланированные рейсы направила более вместительные самолеты. При этом были отменены заранее шесть рейсов в 17 и 18 августа.

Напомним, в Канаде приближающийся огонь вынудил местные власти приготовиться к эвакуации минимум четырех городов.