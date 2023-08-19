KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Курортная комедия «На страже пляжа». Финал сезона!

В видеотеке Premier стартует финал сезон комедийного сериала «На страже пляжа» с Антоном Филипенко и Катериной Ковальчук в главных ролях. Лента расскажет о Денисе Дубове – профессиональном уборщике, которого нанимают, чтобы отчистить место преступления от следов убийства. Однажды его нанимают люди, которые оказываются преступниками, желающими скрыть совершенное ими убийство. Осознав это, герой сдаёт их правоохранительным органам взамен на переезд по программе защиты свидетелей. Теперь он живёт в курортном приморском городке и наслаждается жизнью, однако и здесь ему не будет покоя. Вскоре судьба сложится таким образом, что он будет раскрывать преступления.

Видеотека START – Сериал «Контейнер». Новый сезон с 14 сентября!

Видеотека START радует новым сезоном нашумевшего сериала «Контейнер», посвящённого крайне неоднозначной теме. Триллер повествует о девушке по имени Саша, которая зарабатывает на жизнь, предлагая услуги суррогатного материнства. В случае очередного заказа она переезжает к клиентам – влиятельному чиновнику и его супруге. Они в ней видят не человека, а исключительно контейнер для их будущего чада. Оказывается, что у семейства есть немало страшных тайн, только вот они ещё не знают, что и Саша скрывает от них нечто важное.

Видеотека more.tv – Сериал «Стая»

Видеотека more.tv предлагает посмотреть экстремальную приключенческую драму с Павлом Табаковым и Агатой Муцениеце в главных ролях. Сериал расскажет о группе юных правонарушителей, которые отправляются в горный поход под руководством психолога-воспитателя Риты. У каждого из них своя история за плечами и свои тайны. Поход через опасный перевал призван помочь им разобраться с внутренними демонами, однако всё идёт не по плану. После внезапной трагедии герои понимают, что они все станут главными подозреваемыми, поэтому в попытке избежать подобной ситуации берут Риту в заложники и скрываются в горах. В диких условиях подростки становятся настоящей стаей, живущий по новым правилам. На поиски пропавших в какой-то момент отправляются супруг Риты и отец одного из ребят, но они ещё и не подозревают, что их ожидает в горах.

Видеотека Premier – Мультсериал «Смешарики»

В видеотеке Premier продолжается показ популярного мультсериала «Смешарики», который рассказывает о целой стране забавных круглых персонажей, каждый из которых обладает собственными специфическими знаниями и рядом забот. Все они – своего рода метафоры окружения ребёнка. В проекте специально нет отрицательных героев. Ситуации, с которыми сталкиваются персонажи, являются вполне обычными, но они учат малышей тому, как взаимодействовать с другими людьми.

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