Высадка союзников, в первую очередь, канадцев, во Франции 19 августа 1942

Высадка канадского десанта в Нормандии 19 августа 1942 года. В этот день канадский полк, состоящий, в основном, из франкоязычных жителей Квебека высадился в Дьеппе.

19 августа 1942 года началась операция « Jubilee » — первая крупная высадка союзных войск в Европе. В этот день тысячи канадских солдат пересекли Ла-Манш и высадились во Франции, в районе Верхней Нормандии.

В первом эшелоне наступающих, высаживающихся на центральный городской пляж, находился Королевский пехотный полк, которым командовал подполковник Доллар Менар (Dollard Menard) и в котором сражались франкоговорящие квебекцы. Но в составе десанта были части из Онтарио, Саскачуна, Альберты, Британской Колумбии. Потери этого дня у канадцев были огромными. Свыше тысячи человек пало в сражении, две тысячи были взяты в плен, многие из них были ранены.

Франко-канадцы составляли авангард десанта, тогда как англичане, поляки, чехи, норвежцы, датчане, австралийцы, новозеландцы и представители других союзных стран обеспечивали прикрытие, транспортировку и отход. С франко-канадским полком по направлению на центр города шли пятнадцать французских солдат, дабы символично именно французы начали высадку. Присутствовали и американские рейнджеры – но тоже не больше 50 бойцов.

Бой был ожесточённым. Немцы создали сильнейший оборонительный рубеж и оказали упорное сопротивление.

Один из канадских офицеров, оставшихся в живых после боя, говорил так: «Мы просто легли и не могли голову поднять, не пройдя и 25 метров от кромки воды. Колючая проволока не давала продвинуться ни на шаг. Пули шмякались повсюду. Минометные мины рвались каждую секунду. Солдаты падали мертвыми друг на друга, а мы укрывались трупами павших товарищей».

Командир полка Менар описывает первые минуты высадки: «Я выскочил из воды на пляж и тут же увидел с пяток солдат, лежащих на песке. Они не шевелились, как бы ожидая команды на бросок. Тогда я подбежал и скомандовал: «В атаку!» А они и с места не сдвинулись. Я подбежал к одному из них, наклонился, схватил за шкирку и обругал, мол, чего трусишь. А парень мне не ответил. Он был мертв. Я повернулся к другим, хотел расшевелить их, но вдруг понял, что мертвы все они — все, до единого».

Солдатам было приказано подавить в первую очередь пулеметные гнезда, а потом пробиться в город. Справа и слева от пляжа стояли высокие скалы, пляж был галечным, присыпанным тонким слоем песка. Люди высаживались в воду, в десятке метров от берега, и шли под сплошным огнём. Минометные мины разрывали людей на куски. Сходящие с десантных судов танки горели, не успев пройти и десятка метров. Укрыться было невозможно, так как выкопать ячейки в гальке не удавалось.

Последние метры перед набережной оказались самыми тяжелыми. Менар был в первый раз ранен через несколько минут после начала высадки, когда он руководил снятием заграждений. После попадания пули в плечо он упал, поднялся, и тут же был ранен второй раз, на сей раз в щёку. Несмотря на вражеский огонь, солдатам удалось пробиться в город, в здание казино и на близлежащие улицы. Дальше без танков и пушек продвижение было невозможно, а вся артиллерия и танки были уже разбиты на пляже или же потоплены немцами до высадки.

За час боя канадцам удалось взять несколько домов, но немецкие снайперы продолжали огонь. Менар был ранен в третий раз, теперь в ногу. Потом в четвёртый и в пятый раз. Он потерял сознание, был вытащен бойцами из-под огня, доставлен на борт госпитального судна.

На пути в Англию судно подверглось атаке немецких бомбардировщиков, десятки человек были убиты.

К вечеру десантники отошли на сопровождающие высадку суда. Сражение закончилось победой немцев, но ничего удивительного в результате не было – это была разведывательная операция, проверка боем

2 сентября 1942 года, в Соборе Монреальской Богоматери состоялся торжественный молебен в память павших, в честь раненых и плененных. Премьер-министр Квебека, мэр Монреаля, епископ Квебека и многие другие вознесли молитвы Господу о возвращении пленных героев. Настоятель собора, аббат Дюбо произнес: «Они ушли на защиту священного дела. Они отказались от всего, что у них было, они оставили свои дома и бесстрашно отправились в путь, дабы исполнить свой долг. И они пали, зная, во имя чего сражаются. И все мы молимся за возвращение наших героев, томящихся сейчас во вражеском плену»

В тот день, 19 августа 1942 года, союзные войска потеряли при высадке в Дьеппе больше самолетов, чем в любой другой день войны. Всего за один день было сбито свыше 130 английских, польских, канадских, американских и чешских самолётов.

В заключение заметим, что часто можно слышать о «поражении рейда на Дьепп», о противоречивой операции, о самоубийственном десанте. Но командование союзных сил извлекло из операции очень важные уроки. Без Дьеппа 19 августа 1942 года не было бы десанта 6 июня 1944 года.

И необходимо помнить, что десант в Дьеппе был согласован с советским командованием. Удар по немцам с тыла состоялся в тот день, когда немцы готовились выйти к Волге, и Берлину понадобился день для осознания того, что речь не о широкой высадке на побережьи Франции.

Генерал Доллар Менар после лечения командовал дивизией в войне с японцами. После войны он служил в канадской армии еще долгие годы. В 1958 году именно он отдал приказ перейти на французский язык во всех частях, подчиненных ему, как командующему округом. В последние годы жизни Менар принимал активное участие в защите французского языка и традиций франко-канадцев.