Форт-Росс отметил 100-летие православного паломничества

Историческое русское поселение Форт-Росс вновь ожило — здесь состоялось торжественное празднование 100-летия ежегодного православного паломничества, сообщает официальная страница Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ).

Первое паломничество к этому месту состоялось в 1925 году и с тех пор не прерывалось ни разу. В этом году юбилейный крестный ход собрал сотни паломников и духовенства из США и России, чтобы почтить духовное наследие русского присутствия в Америке и отметить столетие со дня кончины святителя Тихона, Патриарха Московского, чья деятельность связала историю Русской Церкви с Америкой.

Юбилейное богослужение объединило иерархов трёх церковных юрисдикций — Православной Церкви в Америке (ПЦА), Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) и Московского Патриархата (МП).

На открытом воздухе, у часовни Святой Троицы и Святителя Николая, была совершена Божественная литургия, за которой сослужили:

Блаженнейший Тихон , митрополит Вашингтонский (ПЦА)

, митрополит Вашингтонский (ПЦА) Высокопреосвященнейший Николай , митрополит Нью-Йоркский (РПЦЗ)

, митрополит Нью-Йоркский (РПЦЗ) Высокопреосвященнейший Максимилиан , митрополит Иркутский и Ангарский (МП)

, митрополит Иркутский и Ангарский (МП) Высокопреосвященнейший Кирилл , архиепископ Сан-Францисский (РПЦЗ)

, архиепископ Сан-Францисский (РПЦЗ) Высокопреосвященнейший Даниил , архиепископ Чикагский (ПЦА)

, архиепископ Чикагский (ПЦА) Преосвященнейший Василий , епископ Сан-Францисский (ПЦА)

, епископ Сан-Францисский (ПЦА) Преосвященнейший Феодосий , епископ Сиэтлский (РПЦЗ)

, епископ Сиэтлский (РПЦЗ) Преосвященнейший Иаков, епископ Сонорский (РПЦЗ)

На богослужении также присутствовал высокопреосвященнейший Вениамин (ПЦА), почётный архиепископ Сан-Францисский, а также многочисленные клирики, монашествующие и верующие.

После литургии состоялся крестный ход к старинному кладбищу, где участники вознесли молитвы о первых православных поселенцах, некогда основавших духовную жизнь этого места. Именно отсюда, с Тихоокеанского побережья, началась история русского Православия на американской земле.

Праздничный день завершился концертом учеников гимназии святых Кирилла и Мефодия при соборе «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско. Юные исполнители представили духовные песнопения и стихи, создав атмосферу светлой радости и молитвенного вдохновения, ставшую трогательным аккордом великого праздника.

Паломничество в Форт-Росс — старейшее непрерывное православное паломничество на территории континентальных США. Оно остаётся живым свидетельством прочности духовного наследия русского Православия в Америке, соединяющего прошлое и настоящее, Россию и Новый Свет, веру и историю.

Ранее в этом месяце в кафедральном соборе святителя Серафима Саровского (ПЦА) прошла однодневная конференция «История Православия в Форт-Росс: тогда и теперь», также посвящённая столетию первого православного паломничества к этому месту.

