Понт-Клер защищает прибрежную зону от незаконной вырубки

Виктория Христова Окт 11, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Природа, погода, экология Оставить комментарий 91 Просмотров

Город напоминает: деревья и кустарники у воды — это не просто декор, а защита экосистемы.

 

 

Власти города Понт-Клер (Pointe-Claire) обеспокоены случаями незаконной вырубки деревьев и кустарников в муниципальной зелёной зоне вдоль Bord-du-Lac–Lakeshore Road. Городское управление сообщает, что подобные действия строго запрещены и влекут административные санкции и штрафы.

По словам представителей мэрии, растительность на береговой линии играет жизненно важную роль в сохранении здоровья водоёмов и окружающей среды.

Она помогает предотвращать эрозию берегов, естественным образом фильтровать загрязнения, прежде чем они попадут в воду, а также служит естественным убежищем для диких животных и поддерживает устойчивый экологический баланс.

Город настоятельно призывает жителей соблюдать правила ухода за прибрежными участками и воздерживаться от любых вмешательств без официального разрешения.

 

