Монреальский рынок недвижимости на подъеме: сентябрь стал рекордным

Виктория Христова Окт 11, 2025 Лев Голберг, Недвижимость, Новости

 

Монреальский рынок жилья в буквальном смысле кипит. Согласно последним данным Профессиональной ассоциации риелторов Квебека (APCIQ), сентябрь 2025 года стал рекордным месяцем: продажи выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а дома и квартиры уходят с рынка значительно быстрее.

Всего в сентябре в метрополитенском регионе Монреаля (RMR) было заключено 3 520 сделок, что значительно выше среднего уровня за последние 25 лет. Общий объем продаж превысил 2,3 миллиарда долларов — показатель, который аналитики называют «впечатляющим».

«Если вы думали, что с приходом осени рынок остынет — вы ошибались», — говорит экономистка и эксперт по недвижимости Элен Бежен из APCIQ.

🏠 Дома уходят с рынка как горячие пирожки

В среднем, чтобы продать недвижимость в Монреале, теперь требуется всего 40 дней — против 52 дней годом ранее. Для сравнения: сбалансированный рынок предполагает срок около трёх месяцев.

По данным APCIQ:

  • В Монреале дома продаются в среднем за 52 дня (на 21% быстрее, чем в 2024 году);

  • На Северном берегу — всего за 32 дня (−29%);

  • На Южном берегу — за 35 дней (−14%);

  • В Лавале — за 42 дня (−18%);

  • В Водрей-Суланже — за 52 дня (−16%);

  • В Сен-Жан-сюр-Ришельё — за 42 дня (−22%).

💰 Цены растут, несмотря на спрос

Спрос высок, но доступность жилья снижается.
Средняя цена односемейного дома в RMR Монреаля выросла до 632 500 $, что на 7% больше, чем годом ранее.
Квартиры-кондо теперь стоят в среднем 430 000 $ (+4%), а многоквартирные дома (плексы) — около 839 000 $ (+6%).

Разница между домом и плексом — около 200 000 $, однако всё больше семей выбирают именно плекс как вариант совместного проживания и разделения расходов.

«Молодые семьи всё чаще объединяются — три или четыре домохозяйства под одной крышей делают покупку более реальной», — объясняет Бежен.

📉 Что стоит за этим ажиотажем?

Эксперты отмечают, что предложения на рынке остаются ограниченными. Несмотря на небольшой рост числа новых объявлений, запасы жилья не поспевают за растущим спросом.
К тому же, за последние 10 лет темпы нового строительства были недостаточными, в то время как население Монреаля стабильно растёт.

Некоторую поддержку рынку оказали и ставки по ипотеке, которые колеблются между 4,5% и 5% — это ниже, чем во времена пикового повышения.

Монреаль сегодня — это рынок, где каждый квадратный метр на вес золота.
С одной стороны, продавцы торжествуют.
С другой — всё больше покупателей осознают, что мечта о собственном доме уходит так же быстро, как и сами дома с прилавков рынка.

«Цены становятся настоящим барьером, — резюмирует Бежен. — Но спрос по-прежнему силён, потому что Монреаль остаётся городом, где хотят жить.»

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

