В Кот-Сен-Люк чествовали лучших волонтёров года

Виктория Христова Окт 12, 2025 Выбор редакции, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 39 Просмотров

25 сентября в Кот-Сен-Люк состоялся ежегодный вечер признательности волонтёрам, на котором город наградил жителей за их вклад в жизнь сообщества.

Премия Youth Leadership Award (молодёжное лидерство) была вручена Сэму Карбалеи-Гадири — за инициативу и лидерские качества в улучшении городских услуг.

Maria Thomas получила Library Outreach Award — награду волонтёру, который помогает сделать библиотечные услуги более доступными и создаёт дружелюбную атмосферу для всех посетителей.

Thomas Larivière удостоен EMS Excellence Award — за выдающийся вклад в работу службы скорой медицинской помощи города.

Fred Golt получил Volunteer Citizens on Patrol Excellence Award,
Dawson Barman-TaoRecreation Leadership Award (CSL Dramatic Society) за активное участие в драматическом театре сообщества.

Ian Henriques и Lelia FernandesRecreation Leadership Award (Sports),
а Carl TasséRecreation Leadership Award (Aquatics) – лидерам сообщества.

Премия Volunteer of the Year Award («Волонтёры года»), вручаемая за выдающийся вклад в жизнь сообщества Кот-Сен-Люк, досталась Линнее О’Нил и Филиппу Луазелю.

Среди новых участников были отмечены:

  • River Acre HoseinExemplary New Recruit (Recreation),
  • Steven WhiteExemplary New Recruit (Sports),
  • Thea Di FrancescoEMS Exemplary New Recruit,
  • Rachelle DeitcherExemplary New Recruit (Aquatics).

Lifetime Legacy Award, вручаемая волонтёрам с многолетним опытом и значительным вкладом в повышение качества жизни горожан, была присуждена Кену Бесснеру.

Mona Beck получила Greener Living Award за инициативы в сфере экологии,
а Mamadou Dia DiagneRookie of the Year Award, как лучший новичок — волонтер года.

 

