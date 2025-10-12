В Кот-Сен-Люк чествовали лучших волонтёров года

Премия Youth Leadership Award (молодёжное лидерство) была вручена Сэму Карбалеи-Гадири — за инициативу и лидерские качества в улучшении городских услуг.
Maria Thomas получила Library Outreach Award — награду волонтёру, который помогает сделать библиотечные услуги более доступными и создаёт дружелюбную атмосферу для всех посетителей.
Thomas Larivière удостоен EMS Excellence Award — за выдающийся вклад в работу службы скорой медицинской помощи города.
Fred Golt получил Volunteer Citizens on Patrol Excellence Award,
Dawson Barman-Tao — Recreation Leadership Award (CSL Dramatic Society) за активное участие в драматическом театре сообщества.
Ian Henriques и Lelia Fernandes — Recreation Leadership Award (Sports),
а Carl Tassé — Recreation Leadership Award (Aquatics) – лидерам сообщества.
Премия Volunteer of the Year Award («Волонтёры года»), вручаемая за выдающийся вклад в жизнь сообщества Кот-Сен-Люк, досталась Линнее О’Нил и Филиппу Луазелю.
Среди новых участников были отмечены:
- River Acre Hosein — Exemplary New Recruit (Recreation),
- Steven White — Exemplary New Recruit (Sports),
- Thea Di Francesco — EMS Exemplary New Recruit,
- Rachelle Deitcher — Exemplary New Recruit (Aquatics).
Lifetime Legacy Award, вручаемая волонтёрам с многолетним опытом и значительным вкладом в повышение качества жизни горожан, была присуждена Кену Бесснеру.
Mona Beck получила Greener Living Award за инициативы в сфере экологии,
а Mamadou Dia Diagne — Rookie of the Year Award, как лучший новичок — волонтер года.
