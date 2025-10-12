Подписаться на рассылку
Канадский стартап разработал умные брюки с встроенной подушкой безопасности для пожилых людей

Виктория Христова Окт 12, 2025

Почти каждый третий пожилой канадец ежегодно переживает хотя бы одно падение — основную причину травм и госпитализаций среди людей старше 65 лет. Технологический стартап Azimut Medical намерен изменить эту статистику, создав первую в мире носимую подушку безопасности, встроенную в брюки, которая смягчает удар при падении и предотвращает переломы.

 

«Главное новшество, которое мы привносим в эту сферу, — это миниатюрная система подушек безопасности, полностью управляемая электроникой», — объясняет генеральный директор и сооснователь компании Максим Болдюк. Идея родилась после того, как его бабушка получила серьёзную травму бедра и проходила долгую реабилитацию. — «Мы объединяем опыт в сфере моды и искусственного интеллекта, чтобы создавать одежду для пожилых людей, которая будет одновременно удобной и “умной”».

Инновационные брюки оснащены надувным модулем в отдельном кармане на молнии и электронными датчиками, которые в режиме реального времени анализируют движения человека. Внешне изделие ничем не отличается от обычных брюк.

Технология проходит испытания в CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, в партнёрстве с Монреальской китайской больницей и исследовательским центром IUGM. Датчики собирают данные, которые анализируются с помощью алгоритмов, способных отличать падение от обычных движений. Если падение неизбежно — система мгновенно надувает подушку, чтобы смягчить удар.

В пилотном проекте участвуют пожилые пациенты, находящиеся на долечивании в больницах, а также геронтологи, оценивающие эффективность технологии. Результаты помогают совершенствовать устройство, которое компания готовит к коммерческому запуску уже в следующем году, при поддержке организации Mitacs, способствующей сотрудничеству бизнеса и исследователей.

Mitacs сыграла ключевую роль в развитии стартапа: программа помогла Болдюку и его партнёру Пьеру Ли протестировать первый прототип, когда оба ещё учились в магистратуре. С тех пор компания при поддержке Mitacs наняла нескольких студентов-инженеров и специалистов по машинному обучению для улучшения технологии.

«Mitacs — потрясающая организация, — говорит Болдюк. — В первый год работы мы наняли семь исследователей, и их вклад серьёзно ускорил наш прогресс».

По словам главы Mitacs Стивена Лукаса, организация помогает канадским компаниям развивать инновации, снижать риски НИОКР и формировать прочные связи между наукой и бизнесом.

В отличие от автомобильных подушек безопасности, технология Azimut Medical безопасна, бесшумна, многоразовая и перезаряжаемая. Система легко извлекается, чтобы одежду можно было стирать, а модуль — перезаряжать.

Следующим этапом станет разработка персонализированных алгоритмов, способных не только предсказывать падения, но и выявлять ранние признаки деменции или болезни Паркинсона.

«Самое сложное — сделать так, чтобы пожилым людям нравилось это изделие и чтобы они его носили, — отмечает Болдюк. — И нам это удалось: средняя оценка удобства — 4,2 из 5. В будущем мы хотим превратить нашу систему в полноценный, незаметный и надёжный центр цифрового здоровья, который обеспечит спокойствие, приватность и независимость пользователей».

Компания уже готовит 120 устройств для пилотного запуска — в больницах и частных домах престарелых, а также нанимает директора по операциям и директора по продажам. Параллельно Azimut Medical проводит первый раунд инвестиций для расширения производства и выхода на рынок.

В будущем фирма рассматривает возможность применения своей технологии и в спортивной сфере — для создания «умной» экипировки, способной отслеживать движения спортсменов в реальном времени.

«Пока мы сосредоточены на помощи пожилым людям. Наше решение должно работать до падения, а не после, — подчёркивает Болдюк. — Сигнал тревоги полезен, но он не предотвратит перелом».

 

 

