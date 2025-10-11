В Пьерфон-Роксборо индийский ресторан попал под отзыв из-за фисташек

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Квебека (MAPAQ) объявило об отзыве фисташковых продуктов в одном из индийских ресторанов района Pierrefonds-Roxboro, после аналогичных мер, предпринятых на федеральном уровне.

На прошлой неделе аналогичный отзыв был выпущен в отношении ресторана Pushap на бульваре Sources.

Жителям настоятельно рекомендуется не употреблять в пищу сырые фисташки и блюда, содержащие фисташки, приобретённые в этих заведениях.

Отзыв касается продукции, проданной в период с 17 апреля по 19 сентября.

Вспышка сальмонеллёза

Федеральное агентство по контролю за продуктами питания Канады (CFIA) ранее в этом месяце объявило серию отзывов фисташковых продуктов по всей стране из-за вспышки сальмонеллёза.

По состоянию на 24 сентября было зарегистрировано 105 случаев заболевания в шести провинциях — от Британской Колумбии до Нью-Брансуика. 16 человек были госпитализированы, летальных исходов не зафиксировано.

Тем, у кого дома остались продукты, подпадающие под отзыв, рекомендуется вернуть их в место покупки или выбросить.

Даже если фисташки не имеют признаков порчи и не пахнут плохо, они всё равно могут представлять опасность.

Симптомы инфекции

Сальмонеллёз обычно проявляется через 6–72 часа после заражения. Симптомы включают озноб, лихорадку, тошноту, диарею, рвоту и общую слабость.

Бактерия может передаваться от человека к человеку, даже если носитель не имеет симптомов.

Дорожные работы в Пьерфонде: возможны задержки движения

Тем временем в районе Пьерфон-Роксборо начались масштабные работы по установке новых водопроводных магистралей на пересечении бульваров Pierrefonds и St. Jean. Работы продлятся около пяти недель и приведут к частичным перекрытиям движения.

На участке Pierrefonds westbound восточнее St. Jean будет поддерживаться по одной полосе движения в каждом направлении, при этом движение по St. Jean не будет ограничено.

Доступ к зданиям и предприятиям сохранится.

Работы ведутся с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00, а при необходимости — в выходные с 9:00 до 19:00.

Дополнительные участки реконструкции запланированы на бульваре Jacques-Bizard (между Pierrefonds и Gouin) и на Pierrefonds у пересечения с St. Pierre.

