В Пьерфон-Роксборо индийский ресторан попал под отзыв из-за фисташек

На прошлой неделе аналогичный отзыв был выпущен в отношении ресторана Pushap на бульваре Sources.
Жителям настоятельно рекомендуется не употреблять в пищу сырые фисташки и блюда, содержащие фисташки, приобретённые в этих заведениях.
Отзыв касается продукции, проданной в период с 17 апреля по 19 сентября.
Вспышка сальмонеллёза
Федеральное агентство по контролю за продуктами питания Канады (CFIA) ранее в этом месяце объявило серию отзывов фисташковых продуктов по всей стране из-за вспышки сальмонеллёза.
По состоянию на 24 сентября было зарегистрировано 105 случаев заболевания в шести провинциях — от Британской Колумбии до Нью-Брансуика. 16 человек были госпитализированы, летальных исходов не зафиксировано.
Тем, у кого дома остались продукты, подпадающие под отзыв, рекомендуется вернуть их в место покупки или выбросить.
Даже если фисташки не имеют признаков порчи и не пахнут плохо, они всё равно могут представлять опасность.
Симптомы инфекции
Сальмонеллёз обычно проявляется через 6–72 часа после заражения. Симптомы включают озноб, лихорадку, тошноту, диарею, рвоту и общую слабость.
Бактерия может передаваться от человека к человеку, даже если носитель не имеет симптомов.
Дорожные работы в Пьерфонде: возможны задержки движения
Тем временем в районе Пьерфон-Роксборо начались масштабные работы по установке новых водопроводных магистралей на пересечении бульваров Pierrefonds и St. Jean. Работы продлятся около пяти недель и приведут к частичным перекрытиям движения.
На участке Pierrefonds westbound восточнее St. Jean будет поддерживаться по одной полосе движения в каждом направлении, при этом движение по St. Jean не будет ограничено.
Доступ к зданиям и предприятиям сохранится.
Работы ведутся с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00, а при необходимости — в выходные с 9:00 до 19:00.
Дополнительные участки реконструкции запланированы на бульваре Jacques-Bizard (между Pierrefonds и Gouin) и на Pierrefonds у пересечения с St. Pierre.
