В Доллар-дез-Ормо прощаются с Jukebox Burgers — встречайте нового шефа Дэвида Макмиллана

Легендарный ресторатор возвращается из отставки, чтобы открыть семейный ресторан на Западном острове.

Жители Dollard-des-Ormeaux (DDO), привыкшие к ретро-заведению Jukebox Burgers в стиле 1950-х, могли заметить, что ресторан закрылся и на его месте идут работы.

Пост в Facebook от 2 сентября объяснял это «временной реконструкцией», однако теперь становится известно: помещение займёт новое заведение — Grille-Nature, соучредителем которого выступает знаменитый шеф-повар Дэвид Макмиллан.

Возвращение легенды

Знаменитый монреальский шеф выходит из отставки и объединяется с другим известным канадским поваром — Дереком Дамманом (Maison Publique). Вместе они уже работали ранее над проектом McKiernan Luncheonette, Rotisserie & Catering на улице St. Patrick.

Макмиллан широко известен как создатель культовых ресторанов Joe Beef и Liverpool House в районе Сен-Анри. Он также прославился своими откровенными комментариями о политике и городской администрации в соцсетях — прежде всего на платформе X (бывший Twitter).

Grille-Nature: вкусно, просто и по-домашнему

Новое заведение будет позиционироваться как семейный ресторан с доступным меню и демократичной винной картой.

Открытие запланировано на ноябрь в торговом комплексе Marché de l’Ouest.

Хотя некоторые скептики в соцсетях заявили, что Макмиллан «плохо знает район», это не соответствует действительности.

Шеф вырос именно на Западном острове, здесь же воспитал семью, а лишь несколько лет назад переехал на семейную ферму в Сен-Арман. Для него Grille-Nature — своего рода возвращение домой.

Меню обещают обнародовать в течение октября.

