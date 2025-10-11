Подписаться на рассылку
Новости В Доллар-дез-Ормо прощаются с Jukebox Burgers — встречайте нового шефа Дэвида Макмиллана
burger
Бургер The Quadruple Smoked Stack из Rubs' BBQ. Фото с сайта ресторана.

В Доллар-дез-Ормо прощаются с Jukebox Burgers — встречайте нового шефа Дэвида Макмиллана

Виктория Христова Окт 11, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Сам себе ресторан

Легендарный ресторатор возвращается из отставки, чтобы открыть семейный ресторан на Западном острове.

 

Жители Dollard-des-Ormeaux (DDO), привыкшие к ретро-заведению Jukebox Burgers в стиле 1950-х, могли заметить, что ресторан закрылся и на его месте идут работы.
Пост в Facebook от 2 сентября объяснял это «временной реконструкцией», однако теперь становится известно: помещение займёт новое заведение — Grille-Nature, соучредителем которого выступает знаменитый шеф-повар Дэвид Макмиллан.

Возвращение легенды

Знаменитый монреальский шеф выходит из отставки и объединяется с другим известным канадским поваром — Дереком Дамманом (Maison Publique). Вместе они уже работали ранее над проектом McKiernan Luncheonette, Rotisserie & Catering на улице St. Patrick.

Макмиллан широко известен как создатель культовых ресторанов Joe Beef и Liverpool House в районе Сен-Анри. Он также прославился своими откровенными комментариями о политике и городской администрации в соцсетях — прежде всего на платформе X (бывший Twitter).

Grille-Nature: вкусно, просто и по-домашнему

Новое заведение будет позиционироваться как семейный ресторан с доступным меню и демократичной винной картой.
Открытие запланировано на ноябрь в торговом комплексе Marché de l’Ouest.

Хотя некоторые скептики в соцсетях заявили, что Макмиллан «плохо знает район», это не соответствует действительности.
Шеф вырос именно на Западном острове, здесь же воспитал семью, а лишь несколько лет назад переехал на семейную ферму в Сен-Арман. Для него Grille-Nature — своего рода возвращение домой.

Меню обещают обнародовать в течение октября.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

