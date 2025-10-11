Родителям в Квебеке придётся попрощаться с платформой La Place 0-5

На смену ей приходит новый Портал регистрации в детские сады — более справедливый и прозрачный, обещает правительство.

Если у вас есть ребёнок в Квебеке, готовьтесь к переменам: онлайн-платформа La Place 0-5, с помощью которой родители находили место в субсидируемом детском саду или Центре раннего развития (CPE), в ближайшие недели прекратит работу. Её заменит совершенно новая система — Портал регистрации в службы дошкольного образования (Portail d’inscription aux services de garde).

Правительство Квебека утверждает, что новый портал сделает процесс распределения мест в детских садах более справедливым и прозрачным, чем прежде.

Конец принципа «кто раньше встал — того и тапки»

Главное отличие новой платформы — полный отказ от системы «первый пришёл — первый получил».

Теперь записать ребёнка ещё до его рождения будет невозможно. Родителям придётся подождать, пока малыш действительно появится на свет, прежде чем подавать заявку.

Кроме того, теперь решающим фактором станет не дата регистрации, а реальная дата, когда семье понадобится место в саду.

Эта перемена направлена на то, чтобы система лучше отражала реальные потребности семей, а не награждала тех, кто подал заявку раньше других.

Как всё будет происходить

Переход к новому порталу будет проходить поэтапно — в четыре ключевые даты:

6 октября 2025 года — первыми доступ к новому порталу получат учреждения дошкольного образования, чтобы ознакомиться с инструментом.

— первыми доступ к новому порталу получат учреждения дошкольного образования, чтобы ознакомиться с инструментом. 16 октября 2025 года — платформа La Place 0-5 окончательно прекращает работу в 19:00.

— в 19:00. Начало ноября 2025 года — портал откроется для родителей.

— портал откроется для родителей. Начало декабря 2025 года — система заработает в полном объёме: все детские сады обязаны будут использовать исключительно новый портал для приёма детей.

Что делать родителям

Если ваш ребёнок уже родился и у него есть профиль в La Place 0-5, все данные автоматически перенесут в новый портал.

Это включает ваши предпочтения, желаемую дату начала посещения и список выбранных учреждений.

Однако, если ребёнок ещё не родился или находится в процессе усыновления, вам придётся зарегистрироваться заново на новой платформе.

До закрытия старого портала власти настоятельно рекомендуют проверить и обновить данные в существующей учётной записи, чтобы избежать неточностей при переносе.

Где узнать больше

Более подробная информация о переходе между La Place 0-5 и новым Порталом регистрации доступна на официальном сайте правительства — Québec.ca, где размещены инструкции и полезные материалы для родителей.

