В Канаде второй год подряд увеличивается число операций по эвтаназии

В 2022 году количество случаев проведенной эвтаназии в Канаде выросло на 35% и достигло 13,5 тыс. Подчеркивается, что количество случаев эвтаназии в стране растет второй год подряд.

В 2022 году количество случаев проведенной эвтаназии в Канаде выросло на 35% и достигло 13,5 тыс. Подчеркивается, что количество случаев эвтаназии в стране растет второй год подряд.

В провинции Квебек согласие на добровольный уход из жизни с помощью медиков подписали 7% от общего количества умерших жителей, в Британской Колумбии — 5,5%.

Канадское законодательство разрешает эвтаназию с 2016 года. При этом в нормативных актах сказано, что она допускается лишь в «случаях неизбежной смерти» для пациентов.

В Канаде можно наблюдать очевидную популяризацию эвтаназии, и главные аргументы приверженцев данного метода ухода в мир иной в том, что достоинство жизни определяются ее качеством.

«Если жизнь приносит любого рода страдания, то и жизнь, и смерть объявляются недостойными. А значит, от такой жизни надо избавляться», — отмечается исследователями.

Стоимость процедуры эвтаназии в провинции Квебек сейчас составляет чуть более 2 200 долларов.