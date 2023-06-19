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Общество Здоровье, медицина В Канаде второй год подряд увеличивается число операций по эвтаназии
Фото: https://ria.ru/

В Канаде второй год подряд увеличивается число операций по эвтаназии

Виктория Христова Июн 19, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде второй год подряд увеличивается число операций по эвтаназии отключены 28 Просмотров

В 2022 году количество случаев проведенной эвтаназии в Канаде выросло на 35% и достигло 13,5 тыс. Подчеркивается, что количество случаев эвтаназии в стране растет второй год подряд.

В 2022 году количество случаев проведенной эвтаназии в Канаде выросло на 35% и достигло 13,5 тыс. Подчеркивается, что количество случаев эвтаназии в стране растет второй год подряд.

В провинции Квебек согласие на добровольный уход из жизни с помощью медиков подписали 7% от общего количества умерших жителей, в Британской Колумбии — 5,5%.

Канадское законодательство разрешает эвтаназию с 2016 года. При этом в нормативных актах сказано, что она допускается лишь в «случаях неизбежной смерти» для пациентов.

В Канаде можно наблюдать очевидную популяризацию эвтаназии, и главные аргументы приверженцев данного метода ухода в мир иной в том, что достоинство жизни определяются ее качеством.

«Если жизнь приносит любого рода страдания, то и жизнь, и смерть объявляются недостойными. А значит, от такой жизни надо избавляться», — отмечается исследователями.

Стоимость процедуры эвтаназии в провинции Квебек сейчас составляет чуть более 2 200 долларов.

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