Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Того и Канада намерены укреплять экономическое партнерство
Фото: wallpaper.mob.org

Того и Канада намерены укреплять экономическое партнерство

Виктория Христова Июн 19, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Того и Канада намерены укреплять экономическое партнерство отключены 23 Просмотров

Государство Того и Канада намерены расширить экономическое партнерство между странами, заявил министр торговли Того Коджо Адедзе 16 июня, сообщает официальный портал Тоголезской Республики.

Государство Того и Канада намерены расширить экономическое партнерство между странами, заявил министр торговли Того Коджо Адедзе 16 июня, сообщает официальный портал Тоголезской Республики.

На встрече, которая состоялась в Оттаве, министры торговли Канады и Того подтвердили желание вывести экономическое партнерство между странами на новый уровень.

По словам Коджо Адедзе, на встрече были подняты темы развития малого и среднего бизнеса, деловой климат в Того, канадские инвестиции в стране, перспективы партнерства между торгово-промышленными палатами двух стран и о дальнейшей работе по разработке предстоящей Стратегии экономического сотрудничества Канады и Африки.

«Канада играет жизненно важную роль на мировой экономической арене и известна своим опытом в ключевых секторах, таких как инновационные технологии, транспортная инфраструктура и природные ресурсы. Мы сможем поделиться своим опытом, определить области, в которых наши интересы совпадают, и изучить пути и средства укрепления наших двусторонних торговых отношений», — сказал Коджо Адедзе.

Напомним, торговые отношения между Того и Канадой ведутся с 1960 года. В 2021 году двусторонняя торговля товарами между Того и Канадой достигла почти $65 млн. Канада поставила в Того товары на $51,4 млн, Того в Канаду — на $13,8 млн.

Для справки: Государство Того находится в Западной Африке и соседствует с Ганой, Буркина Фасо и Бенином. С юга страна омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана. Это очень маленькая страна, обладающая большим разнообразием природы – песчаными пляжами, тропическими лесами, горами и долинами рек. Государственным языком Республики Того является французский.

Ведущей отраслью экономики Того является сельское хозяйство. Здесь выращивают кукурузу, просо, маниоку, рис и др. Также развита горнодобывающая промышленность. В стране найдены богатые залежи фосфоритов.

На экспорт в большом количестве из страны отправляется минеральное и растительное сырье – фосфаты, какао, хлопок, пальмовое масло. Основными продуктами импорта являются различные продовольственные товары, нефть, машины и оборудование.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*