Канадские власти договорились с коренными народами о компенсации в $10 млрд

Договоренность о сумме урегулирования в размере $1Договоренность о сумме урегулирования в размере $10 млрд была достигнута между правительством Канады, правительством канадской провинции Онтарио и представителями коренных народов.0 млрд была достигнута между правительством Канады, правительством канадской провинции Онтарио и представителями коренных народов.

Фонд судебных разбирательств по договору Робинсон-Гурон, представляющая 21 коренную нацию Канады, с 2012 года судится с правительствами Онтарио и Канады. Суть спора в отсутствии роста аннуитетных (ежегодных) платежей по мере роста доходов с территории, отошедшей правительствам по договору.

Плата была увеличена только один раз, с $1,7 на человека до $4 в 1875 году и с тех пор не менялась. Истцы настаивают на компенсации за последние 170 лет, начиная с подписания договора в 1850 году. Правительствам Канады и Онтарио предлагается выплатить по $5 млрд всем народам. При этом представитель Неуступленной территории Вийквемкунг Дюк Пелтье заявил, что «примирение не может быть достигнуто в зале суда» и выразил удовлетворение, что правительства Канады и Онтарио пошли на переговоры.

«Это предлагаемое урегулирование является важной вехой в процессе и шансом возобновить наши договорные отношения», — сказал вождь коренных народов Ниписсинга Скотт Маклеод в своем заявлении 17 июня. Это решение поддержали другие лидеры коренных народов, присутствовавшие при этом.

Официальные лица заявили, что как и в любом переговорном процессе, возможен риск, что окончательное соглашение может не быть достигнуто и призвали запастись терпением. Однако представители властей заявили о готовности к компромиссу.

«Предлагаемое урегулирование давно назрело. На протяжении более века коренные народы Договора Робинзон-Гурон просили Канаду устранить нарушенные обещания и работать над укреплением доверия», — заявил министр по делам короны и коренных народов Марк Миллер.

Отмечается, что дальнейшие судебные разбирательства будут приостановлены на время переговоров. Соглашение должно быть одобрено всеми сторонами, а дело прекращено по постановлению Верховного суда Онтарио.

Ранее правительство Канады согласилось выплатить $2 млрд за почти столетие культурного геноцида коренных народов. В результате действий властей погибли сотни индейских детей.