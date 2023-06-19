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Новости Гран-при «Формулы-1» в Канаде выиграл Макс Ферстаппен
Формула 1

Гран-при «Формулы-1» в Канаде выиграл Макс Ферстаппен

Виктория Христова Июн 19, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Гран-при «Формулы-1» в Канаде выиграл Макс Ферстаппен отключены 30 Просмотров

 Гонку восьмого этапа чемпионата мира «Формулы-1» в Канаде выиграл действующий чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен. 

Гонку восьмого этапа чемпионата мира «Формулы-1» в Канаде выиграл действующий чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен.

Вторым в гонке финишировал пилот Aston Martin Фернандо Алонсо. Третьим стал семикратный чемпион мира, гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

Победный финишный фланг на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале стал для Макса Ферстаппена шестым в этом сезоне. После шести побед в восьми состоявшихся гонках голландец возглавляет личный зачет чемпионата.

Трасса имени Жиля Вильнева считается самой необычной и непредсказуемой. Она насыщена резкими поворотами, поэтому требует от болидов хорошей тормозной системы и аэродинамики. Четыре длинные скоростные прямые чередуются с медленными “эсками” и “шпильками”.

Наиболее известной частью схемы является стена при выходе из финальной шиканы перед старт-финишной прямой. В 1999 она получила название “Стена чемпионов”, когда ударом об неё закончилась гонка сразу трех чемпионов Формулы 1 – Михаэля Шумахера, Жака Вильнева и Деймона Хилла.

За время своего существования конфигурация трассы была изменена 7 раз, но основные изменения были внесены в 1988 году, когда пит-лэйн был перенесен с юго-восточной части трассы на юго-западную.

На трассе Монреаль (Montreal) гран-при Канады проводилось 42 раза в период с 1978 по 2023 год.

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