Прошла зима, настало лето! Жара начнётся в среду, 21 июня

Лето начинается 21 июня, и с официальным приходом лета в Квебек приходит жара. Нас ждут температуры под 30 градусов.

Кто-то ещё помнит, наверно, как неделю назад мы изнывали от жары (хотя жара всё же получше холода). Но последние дни на нас обрушились дожди и холода, хотя до заморозков дело не доходило, и то хорошо.

Но лето о нас не забыло, и 21 июня, в 9 часов 57 минут утра оно не только официально начнётся (в этот момент день станет длиннее ночи), но и принесёт устойчивую жаркую погоду.

Примерно в среду-четверг, 21-22 июня, температура поднимется до 28 градусов, а, скорее всего, до 30 и выше. Метеорологи предсказывают, что мы будем ощущать жару в 36-37 градусов. К тому же, будет влажно, ветра не будет, так что готовимся к надеванию шортов и легких маек и блузок. Точное время наступления жары предсказать сложно, но массы тёплого воздуха, которые несёт антициклон, неумолимо продвигаются из Онтарио.

Любопытно, что в городе Квебек будет жарче, чем в Майями, так как на юге США наступают достаточно холодные дни. Так что, смысла ехать на отдых на юга смысла не будет, можно загорать даже на севере Квебека.

Говорят, что жарко будет всё лето, но тут уж точно предсказать сложно. Но если мы ошибаемся, виноваты метеорологи, нас не наказывать!