Колокольный звон в соборе Святого Жозефа возвращается

После пяти лет отсутствия колоколов в Молельном доме Святого Жозефа — самого известного здания в Монреале – они вернулись и будут вновь радовать своим звуком.

В субботу, 17 июня, в Монреаль прибыл набор больших бронзовых колоколов, которые в 2018 году были отправлены на ремонт ии изменение звуковых программ во Францию. Звук колоколов Молельного дома Святого Иосифа (Oratoire de Saint-Joseph) радовал монреальцев и гостей города с конца тридцатых годов, но теперь их репертуар расширен — они будут исполнять не только церковные гимны, но и народные и старинные песни. Официальная передача колоколов состоялась в субботу, 17 июня, и святые отцы Марио Лашапель и Клод Гру благословили обновлённые инструменты, которые представил месье Сирил Паккар, руководитель французского предприятия Паккар, которому были поручены работы.

Кроме обновления существующих колоколов — а их было 56, разных размеров, разного тембра звучания и разных тонов, в ансамбль были добавлены шесть новых колоколов. Самый тяжёлый колокол весит 3 600 килограммов, а самый лёгкий — всего пять.

Колокола будут подняты над собором 19 июня, в понедельник, а жители смогут наслаждаться их звоном после завершения работ к концу лета.

Любопытно, что нынешний колокольный ансамбль был предназначен для установки на Эйфелевой башне, а в Канаду он попал лишь на время, в ожидании начал работ в Париже, но звон колоколов так понравился монреальцам, что Церковь организовала сбор средств и затем выкупила эти колокола у Парижа.

Напомним, что же собор Святого Иосифа – самый большой католический собор во всей Северной Америке.