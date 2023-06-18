Иммиграция с Александрой Мельниковой. Иммиграционные офисы в Канаде: где, какие, за что отвечают и как связаться.

Номер Министерства Иммиграции для тех, кто находится в Канаде: 1-888-242-2100 с 8 утра до 4 вечера

Если вы находитесь за пределами Канады, используйте другой номер: 1-613-944-4000

1-613-944-4000 Если у вас уже есть номер файла, вы можете сделать запрос по вебформе

Также персонал IRCC отвечает на общие вопросы через твитер и по е-мейл: question@cic.gc.ca

Полезные советы:

Когда вы набираете общий номер, вам придется выбрать несколько опций и вас должны будут поставить на ожидание, пока агент не возьмет трубку.

Время ожидание может превысить даже 40 минут. Если вас не соединяют, а говорят позвоните позже, повесьте трубку и набирайте опять. Иногда от вас потребуется около 10 попыток, чтобы вас поставили на ожидание.

Не советую звонить в понедельник и пятницу.

Почти гарантированный способ дозвониться сразу в 7 утра по восточному времени.

Вам не нужно ждать пока робот проговорит все предложение. Если вы уже знаете какую цифру нажать – нажимайте, не слушайте до конца

Имейте при себе номер вашего файла, знайте ваши данные – фио, дата, город и страна рождения, иногда спрашивают девичью фамилия или девичью фамилию вашей мамы.

Будьте терпеливы, не отчаивайтесь, если не получится дозвониться несколько раз. Пробуйте другой день и другое время.

Перейдем к иммиграционным центрам по всей Канаде.

Processing center in Edmonton

(c/o General, Station 005

9700 Jasper Avenue NW, Suite 55

Edmonton, AB T5J 4C3)

Офис рассматривает продление гостевого статуса в Канаде, рабочие и студенческие визы внутри Канады (продления), ПМЖ для нянь и сиделок.

Им можно отправить дополнительные документы по вашему делу по обычной почте, но связаться напрямую с этим офисом невозможно, так как они закрыты для публики

Mississauga case processing center

(CPC Mississauga

P.O. Box 6100, Station A

Mississauga, ON

L5A 4H4)

Офис рассматривает пакеты на ПМЖ от беженцев, которые уже получили статус беженца по Женевской Конвенции на слушании. Также этот же офис ответственен за рассмотрение ПМЖ файлов по воссоединению семьи по категории супруги и дети. Им можно отправить дополнительные документы по вашему делу по обычной почте, но связаться напрямую с этим офисом невозможно, так как они закрыты для публики

Sidney Case Processing center. Этот центр имеет два подразделения. Первый занимается выдачей и продлением ПР-карточек, а также пакетами на Канадское гражданство.

CPC-Sydney

P.O. Box 7000

Sydney, NS

B1P 6V6

Им можно отправить дополнительные документы по вашему делу по обычной почте, но связаться напрямую с этим офисом невозможно, так как они закрыты для публики

Второй рассматривает пакеты на ПМЖ по следующим программам:

– ПМЖ квалифицированных специалистов

– ПМЖ ремесленников

– ПМЖ для специалистов с опытом работы в Канаде

– ПМЖ по провинциальным программам

– ПМЖ по программе Старт-ап виза предпринимателей

– ПМЖ по программе инвесторов и предпринимателей Квебека

– ПМЖ по программе квалифицированных рабочих по провинции Квебек

– ПМЖ по программе частных предпринимателей Квебека

С этим офисом можно связаться только через вебформу. Он полностью закрыт для публики.

Ottawa case processing canter

Этот центр рассматривает заявки на визы внутри Канады (от рабочих и студентов) и печатает их в загранпаспорта.

Temporary Resident Visa Section

Case Processing Centre – Ottawa

P.O. Box 8780 STN T CSC

Ottawa, Ontario K1G 5A9

Хотелось бы отметить, что в каждой провинции есть несколько иммиграционных офисов, куда вызывают аппликантов на интервью, если это необходимо.

В провинции Онтарио их 9 – Hamilton, Kitchener, London, Niagara Falls, Ottawa, Mississauga, Toronto, Windsor.

В Британской Колумбии их три, и все они в Ванкувере.

По одному офису в каждой из Атлантических провинций:

Frederiction (New Brunswick)

John’s (Newfoundland and Labrador)

Два офиса в провинции Новая Шотландия – Halifax and Charlottetown

Два офиса в провинции Альберта – Калгари и Эдмонтон

Один офис на Северных Территориях в городе Yellowknife

Один офис в Виннипеге на две провинции Манитоба и Нунавут. Так что если вы живете и иммигрируете из провинции Нунавут, на собеседование вам придется ехать в Манитобу.

Два офиса в провинции Квебек и оба в Монреале.

И офис в провинции Саскачеван в городе Саскатун.

Для представителей по вашим иммиграционным файлам была создана отдельная линия связи: отдельная вебформа и отдельный емейл.

Если вам нужна помощь в открытии профиля или сопровождении и ведении файла по иммиграции, пишите запрос на е-мейл: info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

e-mail: info@skiimmigration.com

website: www.skiimmigration.com

T : 438-878-7755,