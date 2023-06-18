Читатели газеты Métro проголосовали за присвоение звания “лучшей станции метро Монреаля”

Газета “Метро” провела опрос среди читателей, которые выбрали самые привлекательные станции монреальского метрополитена.

Монреальское издание известной во всём мире газеты “Метро” провело голосование среди читателей (на сайте газеты) по любопытному вопросу – какую именно станцию монреальского метрополитена его пассажиры считают самой привлекательной, самой лучшей, самой интересной…

Результаты голосования оказались несколько неожиданными, потому что до голосования многие были уверены, что пальма первенства принадлежит станциям Place-des-Arts, Lionel-Groulx или Berri-UQAM.

Но демократия есть демократия — первые места поделили две станции — Préfontaine, в районе Hochelaga-Maisonneuve и Jean-Drapeau на острове Sainte-Hélène, в парке имени Жана Драпо. Обе станции получили по 4,4 балла из пяти возможных.

Третье-четвёртое места досталось Jolicoeur и Place-des-Arts. Эти станции получили 4.3 балла из пяти. Многие уверены, что Place-des-Arts самая красивая станция с точки зрения оформления. А что касается Jolicoeur, то её сочли самой светлой, самой легко-доступной (на самом деле это так — лестница к платформе очень короткая, расстояние от турникетов до поезда тоже, всё просто и элегантно).

Пассажиры оценили архитектуру, убранство, цвета, лёгкость ориентирования внутри станции (хотя этот аспект, на наш взгляд, не столь важен — мы не можем припомнить, какая же станция монреальской сети сложна в поисках входа, выхода и платформ). Оценивалась и безопасность станции (этот элемент зависит, конечно, от квартала, в котором станция находится). Одним из факторов была и чистота помещений, чем далеко не все станции могут похвастаться. Ещё один элемент — вежливость и приветливость персонала. В этом случае, надо признать, что хотя с грубостью вряд ли кто-то из нас сталкивался, но обе станции-победители не самые загруженные, это не те станции, где выстраиваются очереди к кассирам и к автоматам для покупки билетов и где служащим не до приятных разговоров и постоянных радужных улыбок .

Но газета «Метро» пощадила чувства и душу остальных станций и не рассказала о том, какие станции монреальцы сочли самыми неудобными, неинтересными, наименее безопасными и неудобными.