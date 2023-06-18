Лето есть лето, и мы представляем вниманию публики рецепты аппетитных окрошек

Рецепты замечательных окрошек, летнего супа, который нельзя не попробовать летом хотя бы десяток раз, верно?

Споры об ингредиентах окрошки всегда жаркие. Ещё страшнее лишь споры об ингредиентах салата оливье. Но мы предлагаем пять рецептов разных окрошек или же, точнее, холодных супов. Выбирайте на свой собственный вкус. Даёшь кефир? Или долой кефир, даёшь квас?

Окрошка классическая

Первый компонент окрошки — это квас. Желательно, домашний, заботливо приготовленный. Однако, не всегда он есть. Тогда купить магазинного, но тут не продешевить — как правило, чем дороже, тем лучше, однако, тоже не всегда. Выбирайте. Квас желательно брать кислый, а не сладкий.

Залили квас в кастрюлю, пусть отстаивается в холодильнике.

Теперь берём холодную отварную говядину или курятину (многие любят и рыбку, особенно в Поволжье). Режем на кусочки. Можно ли смешивать разные виды мяса? Можно. Это ж окрошка. Можно даже остатки от жареного мяса и рагу докинуть до кучи. Но не объедки.

Добавляем разные овощи — во-первых, картофель — разумеетмся, уже сваренный, солёный, но не разварившийся до рыхлости. Дальше — морковь, свежие огурцы, репа свежая. Всё это нарезается мелкими кубиками. Очередь за зелёным луком, укропом, петрушкой. Если их нет, лучше и не начинать готовить окрошку. А эстрагоны, сельдереи и прочие перчики — желательно, но и без них обойтись можно. По вкусу добавляется редиска. Горчицу тоже можно добавить, но сначала надо развести её в полстакане кваса.

Напоследок добавляем порезаные крутые яйца и сметану. Уже в тарелку. Всё, вроде бы, приятного аппетита.

Рыбная окрошка

Окрошка в жаркое время ненезаменима.

Однако, как любое блюдо, окрошка над собою эксперименты ставить любит. И один из них окрошка рыбная. Попробуем?

Итак, берём вот что:

Квасу холодного, желательно вкуса кислого – полтора литра

Рыбы вареной, мелко порезаной – стакана полтора

Яйца, сваренные вкрутую – штуки две-три

Морковь порезаная – одна большая или пару средних

Картошка – ну, на вкус, тоже пара больших, вареных не до распадания

Лук зелёный – один пучок большой

Огурцы свежие – пара

Петрушка, укроп, эстрагон – всё, как водится

Лимонный сок для вкусу и аромату

Перец черный – щепоть

Огуречный рассол – стакан, можно и полтора.

Готовить так же, как окрошку классическую, только заменяем рыбой мясо.

Единственный очень важный момент!! Не берите очень костистую рыбу. Окунь – отлично, например. Или треска. И не берите жирную рыбу, потому что та не очень хорошо сливается со вкусом кваса и вареных овощей. Да, ещё, наверно имеет смысл перед варкой рыбы её порезать, а не после варки.

Если умело приготовить – будет вкусно и очень вкусно. А если неумело – то и готовить не надо. Ну, а запивать водочкой, о чём речь.

Окрошка шотландская Свинсберри

Шотландию, страна храбрых горцев и сильных ветров. А городке Свинсберри готовят одно из старейших блюд горцев – окрошку! Трудно поверить, конечно. Ведь окрошка – национальное достояние русского народа. Её в лаптях есть надо, а тут мужики в юбках, куда им до нашенской окрошки. Оказалось, ошибочка вышла. Оказалось, блюдо и в Шотландии знают. И у них оно духовно-традиционное. И называется у них, у хайландеров, окрошка Свинсберри.

Переходим к рецепту окрошки Свинсберри:

Литр кефира разбавляем литром газированной минеральной воды студеной (можно и не газированной)

Засыпаем по вкусу огурцы свежие резаные дольками, яйца вареные, тоже резаные, лук зелёный, картошечку вареную

Теперь добавляем свининки вареной постной или ветчины – можно сырокопченой

Поперчить и посолить опять же по вкусу

Перед подачей на стол, посыпать белыми сухариками.

В принципе, чем больше продуктов, тем лучше, но всё же не надо превращать в кашу – окрошка, это суп. В Свинберри её даже слишком жидкую подают, но о скупости шотландцев ходят легенды. В Редкаре мы пробовали окрошку погуще.

Русские иммигранты, понаехавшие в Шотландию, шутят, что и само слово окрошка происходит от имени известного шотландского героя О’Кроша (O’Crosh), якобы, сьедавшего жбан холодного супа за один присест. Памятник О’Крошу стоит на центральной площади Свинсберри.

Жур – разновидность окрошки

Жур – это суп, пришедший на столы гурманов из Польши. Готовится он на “белом борще”. А белый борщ – это закваска из ржаной муки.

Суп кисловат, бодрит, подается холодным. Жур -это разновидность квасной окрошки. И хранить жур можно долго, точнее, основу жура – квас. Заливаешь в бутылку, закупориваешь крепко и пусть стоит неделями.

Готовим жур следующим образом:

Два стакана ржаной муки заливаем кипятком, доведя до состояния жидкого теста. После того, как “тесто остынет”, вливаем в него литр теплой воды и кладем корку ржаного хлеба. Заливаем в стеклянную банку и ставим в теплое место – пусть ферментируется. Через дня три белый борщ готов.

Готовим на этой основе разные холодные супы окрошки,