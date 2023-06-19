В Канаде впервые выдано разрешение на поставку медицинских радиоизотопов с помощью БПЛА

Канадская компания Drone Delivery Canada получила разрешение на полеты «за пределами визуальной прямой видимости и на перевозку опасных грузов», что, по словам компании, является важной вехой в развитии проекта Care by Air по доставке медицинских радиоизотопов с помощью беспилотника. Э

Канадская компания Drone Delivery Canada получила разрешение на полеты «за пределами визуальной прямой видимости и на перевозку опасных грузов», что, по словам компании, является важной вехой в развитии проекта Care by Air по доставке медицинских радиоизотопов с помощью беспилотника. Этот проект является первым в своем роде в Канаде.

Соответствующее разрешение выдал канадский федеральный департамент Transport Canada, отвечающий за большинство транспортных политик и правил от имени правительства Канады.

Отмечается, что разрешение распространяется на полеты «за пределами визуальной прямой видимости в районе “Золотой подковы”/Южного Онтарио при перевозке опасных грузов класса 7».

Перед выдачей этого разрешения компания Drone Delivery Canada прошла проверку со стороны Канадской комиссии по ядерной безопасности (CNSC) и Министерства на предмет соответствия её технологий и персонала как для их способности осуществлять полёты за пределами визуальной прямой видимости, так и для транспортировки медицинских радиоизотопов. Все операции будут проводиться в соответствии с правилами CNSC, Правилами перевозки опасных грузов, Канадскими авиационными правилами и специальными сертификатами на выполнение полетов Transport Canada.

Ранее Drone Delivery Canada в сотрудничестве с Университетом Макмастера – производителем медицинского изотопа йод-125, а также компаниями DSV Canada Inc, Air Canada Cargo, Halton Healthcare и Oakville Trafalgar Hospital разработала проект Care by Air – 13,4-километровый коммерческий маршрут для транспортировки медицинских радиоизотопов с помощью беспилотника. Первый испытательный полет проекта с использованием беспилотного летательного аппарата Sparrow компании Drone Delivery Canada (без использования радиоактивного груза) состоялся в октябре 2022 года.