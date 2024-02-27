Резкий скачок температуры ознаменует конец февраля

Ожидается, что в последние дни февраля будет рекордно тепло, за которым последует резкое понижение температуры.

Ожидается, что в последние дни февраля будет рекордно тепло, за которым последует резкое понижение температуры.

Окружающая среда и изменение климата Канада опубликовала специальные метеорологические сводки на большей части территории Квебека, предупреждающие о резком повышении температуры, что может привести к быстрым заморозкам и потенциально скользким условиям.

Дневные максимумы во вторник и среду, по прогнозам, в Монреале достигнут двузначных значений.

Ожидается, что максимальная температура во вторник составит 12 градусов по Цельсию, что побьет предыдущий рекорд в 10,9 градуса по Цельсию, установленный в 2000 году.

По прогнозам, максимальная температура в среду достигнет 14 градусов по Цельсию, что побьет предыдущий рекорд в 8,3 градуса по Цельсию в 2017 году.

Нормальный максимум для конца февраля составляет -2 градуса по Цельсию.

Система, распространяющаяся на провинцию, должна принести периоды дождей с вечера вторника на среду вместе с более теплым воздухом.

В Монреале может выпасть от 15 до 20 миллиметров осадков, которые растопят весь имеющийся снег и могут вызвать заторы на дорогах.

Ожидается, что резкий холодный фронт пройдет по региону в среду вечером, что приведет к резкому падению температуры.

Минимальная температура в среду вечером может опуститься до -11 градусов по Цельсию, вернувшись почти к сезонным значениям, но быстрое замерзание может вызвать гололед и затруднить передвижение.

Ожидается, что четверг будет более холодным днем, с дневными максимумами ниже среднего на уровне -7 градусов по Цельсию.

Температура должна снова подняться выше отметки замерзания в пятницу, а дневные максимумы, как ожидается, вернутся к двузначным значениям в первые выходные марта.