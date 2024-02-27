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Новости “Монреаль Интернэшнл” сообщает о сокращении инвестиций

“Монреаль Интернэшнл” сообщает о сокращении инвестиций

Виктория Христова Фев 27, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи “Монреаль Интернэшнл” сообщает о сокращении инвестиций отключены 36 Просмотров

“Монреаль Интернэшнл” заявляет, что в 2023 году вложила на 23 процента меньше инвестиций в наш большой мегаполис, обосновывая это экономической нестабильностью.

 

Некоммерческая организация заявляет, что в 2023 году она поддержала 87 проектов на сумму 2,74 миллиарда долларов.

Это представляет собой 23-процентное снижение стоимости инвестиций по сравнению с 3,58 миллиардами долларов, распределенными по 102 проектам в 2022 году.

В июле прошлого года Александра Лагард, вице-президент по иностранным инвестициям Montreal International, предупредила о замедлении темпов инвестицийв первой половине года.

“Инфляция и растущие процентные ставки оказывают влияние на инвестиции”, – пояснил он.

Стефан Паке, президент и главный исполнительный директор Montreal International, добавляет в пресс-релизе, что организация применила более целенаправленный подход к привлечению инвестиций  в “устойчивые проекты”, а также в те, которые удовлетворяют современной потребности, такие как искусственный интеллект или науки о жизни.

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