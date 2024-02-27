Цукерберг собирает команду по борьбе с влиянием ИИ на выборы в парламент ЕС

Марк Цукерберг объединит команду для борьбы с дезинформацией и злоупотреблением генеративным искусственным интеллектом (ИИ) во время предстоящих выборов в Европейский парламент, которые состоятся в июне 2024 года.

Рост генеративного ИИ, способного создавать контент – тексты, изображения и видео – за считанные секунды, стал угрозой для крупных выборов, так как такой контент может вводить граждан в заблуждение.

Марко Панчини, глава отдела по делам ЕС компании “Meta”, заявил, что их команда из специалистов различных отделов будет активно работать на выявление потенциальных угроз и предпринимать меры для их нейтрализации на протяжении всего избирательного процесса.

Они будут бороться с дезинформацией, манипуляциями и рисками, связанными с злоупотреблением генеративным ИИ.

Сейчас компания “Meta” сотрудничает с 26 независимыми организациями по проверке фактов в Европейском союзе, охватывая 22 языка. В ближайшее время к их партнерам добавятся три новых организации в Болгарии, Франции и Словакии.

В феврале 2024 года Цукерберг подписал соглашение с Microsoft, OpenAI и еще 17 технологическими компаниями о совместной борьбе с фейковым контентом, созданным ИИ, во время выборов по всему миру в этом году.

Выборы в Европарламент запланированы на 6–9 июня. Его 720 парламентариев вместе с правительствами ЕС регулируют политику и принимают новые законы.