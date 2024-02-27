Женщина ранена, мужчина арестован: в Монреале порой неспокойно

46-летняя женщина находится в больнице после нанесения ей ножевого ранения в Северном Монреале.

По словам представителя полиции Монреаля (SPVM) Вероники Дюбук, офицеры находились возле своего местного отделения на бульваре Анри-Бурасса, недалеко от бульвара Лакордер, когда заметили женщину, идущую им навстречу.

“Они увидели женщину с серьезными травмами верхней части тела, которые, по-видимому, были нанесены острым предметом”, – объяснила она. “Полиция пришла ей на помощь”.

Согласно информации, собранной полицейскими, женщина поссорилась с близким человеком в квартире на авеню Жерве недалеко от Индустриального бульвара, где и произошло предполагаемое нападение.

Пострадавшая была доставлена в больницу, и по прогнозам медиков, ее жизни ничего не угрожает.

В связи с инцидентом был арестован 38-летний мужчина.

На месте происшествия был установлен периметр безопасности, позволяющий следователям и судебно-медицинским экспертам осмотреть территорию.