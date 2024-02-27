В Канаде за 14 лет ликвидировали около 1 млн голов крупного рогатого скота

За последние 14 лет в Канаде было уничтожено около 1 миллиона голов крупного рогатого скота. Данные о поголовье животных с 2009 по 2023 годы показывают сокращение на 940 тысяч голов, что свидетельствует о серьезной проблеме в животноводстве.

Национальное издание The Western Producer сообщает, что число животных на сегодняшний день составляет 3,56 миллиона, включая всех категорий без учета пола и возраста. Помимо этого, также снижается численность свиней, но конкретные потери не уточняются. Известно лишь, что за последние 10 лет количество свиноматок остается на уровне 1,2 миллиона. Это вызывает беспокойство у животноводов.

Одной из основных причин сокращения поголовья стала новая экологическая политика, задающая цель по снижению вредных выбросов метана на 40-45 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года. Крупный рогатый скот является главным источником этого газа. Однако, несмотря на это, животноводы уже объявили о намерении расширять производство.

Недавно в Канаде были разработаны новые методы решения экологических проблем в животноводстве. Ранее они мало чем отличались от подобных методов, применяемых в Европе, где также стоит подобная проблема. Власти требовали от фермеров сокращать поголовье и заниматься разведением более экологически безопасных животных.

Однако, благодаря усилиям ученых, был найден менее радикальный подход к решению проблемы. Власти начали внедрять селекцию животных с пониженным уровнем метановой отрыжки. Технологию предложила компания Semex, которая разработала метод отбора наиболее безопасных особей среди различных видов коров.

По их утверждению, использование этого метода позволит сократить выбросы метана от молочного стада только на 1,5 процента в год, а к 2050 году снизить их до 20-30 процентов.

Тем не менее, стоит отметить, что Канада может сделать больше в решении мировой проблемы обеспечения населения продукцией животноводства, которая станет актуальной в ближайшие десятилетия.

Прогнозы некоторых организаций указывают на рост потребления животной продукции на 29 процентов на душу населения США к 2050 году, а организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует увеличение мирового потребления говядины на 10 процентов, свинины на 11 процентов и баранины и мяса птицы на 15 процентов уже в ближайшее десятилетие.