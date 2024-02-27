Чем заняться в Монреале на весенних каникулах

Приближаются весенние каникулы, обещают теплую погоду, а Монреаль по-прежнему полон интересных идей для всей семьи.

Вот несколько вариантов того, чем заняться в Монреале на весенних каникулах:

Возможно, на улице не так холодно, но каток в парке Жан-Драпо по-прежнему открыт и готов принять фигуристов всех возрастов. Здесь есть запирающиеся шкафчики, пункты проката снаряжения и рестораны, чтобы удовлетворить потребности каждого. Полезно, здорово, весело! Почему бы и нет?

Дети всех возрастов могут вдохновиться наукой в Монреальском научном центре. От Мини-Мондо для самых маленьких до Фабрики творчества для больших детей – здесь найдется что-то для каждого. Нравится идея?

Что может быть лучше для изучения изменения климата, чем посещение Биосферы? Музей посвящен повышению осведомленности и вовлечению людей в наше воздействие на окружающую среду. Биосфера будет открыта всю неделю во время весенних каникул (обычно она закрыта по понедельникам). Неплохой вариант, согласны?

Совершите поездку в Старый порт Монреаля и полюбуйтесь другим видом города на Ла-Гранд-Ру. Колесо открыто с понедельника по воскресенье с 10 утра до 11 вечера.

А помимо всего этого у нас в городе есть Ботанический сад, Экомузей и множество-множество других интересных музеев.

Так что – развлекайте детей и развлекайтесь сами! Весенние каникулы уже близко!