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Новости Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении компаний из Канады и КНР
Флаг США

Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении компаний из Канады и КНР

Виктория Христова Фев 27, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении компаний из Канады и КНР отключены 44 Просмотров

Министерство торговли США ввело ограничения на экспорт для китайских и канадских компаний, как указано в официальных документах американского правительства.

 

В частности, ограничения были введены в отношении компании Chengdu Beizhan Electronics из Китая, которая была обвинена в покупке американских товаров в интересах китайского университета электронных наук и технологий, находящегося уже под ограничениями со стороны Вашингтона.

В официальном документе подчеркивается, что такие действия противоречат национальной безопасности и внешней политике США.

Кроме того, экспортные ограничения были введены в отношении канадской компании Sandvine и ее филиалов в Индии, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Швеции и Японии.

В заявлении говорится, что Sandvine была включена в список из-за предоставления технологий интернет-контроля правительству Египта, которые якобы использовались для цензуры и политического преследования. И снова, такие действия противоречат национальной безопасности и внешней политике США.

В декабре прошлого года, представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай выступает против экспортного контроля со стороны США, который нарушает законные права и интересы китайских компаний.

Она отметила, что несмотря на заявления о сохранении экономических связей с Пекином, действия США говорят об обратном. Дипломат подчеркнула, что КНР будет продолжать защищать законные права и интересы своих компаний.

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