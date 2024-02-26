Израиль не продлевает визы членам гуманитарных миссий в Газе

Израиль приостановил продление виз и разрешений на работу для сотрудников гуманитарных миссий в Секторе Газа.

Как сообщает агентство Bloomberg, данный шаг затронул не только представителей таких организаций, как Amnesty International, Oxfam, Care International и других, работающих на Западном берегу реки Иордан.

Проблемы с продлением разрешений на работу столкнулись почти 60 процентов работников гуманитарных организаций.

Необходимо отметить, что в конце 2023 года США, Великобритания, Германия и Канада приостановили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и Бюро по организации работ из-за подозрений в связях с радикальным палестинским движением Хамас.

В ответ на это, генеральный комиссар Бюро Филипп Лаззарини уволил нескольких сотрудников, которых он считал причастными к нападению боевиков Хамас на Израиль в октябре 2023 года.