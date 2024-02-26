Работники Государственной службы просят посредника в переговорах с Квебеком

Профсоюз работников Государственной службы Квебека (Syndicat de professionnaises et professionnais du gouvernement du Québec – SPGQ), представляющий 24 000 сотрудников, просит посредника вмешаться в переговоры, связанные с продлением коллективного договора его членов.

Профсоюз работников Государственной службы Квебека (Syndicat de professionnaises et professionnais du gouvernement du Québec – SPGQ), представляющий 24 000 сотрудников, просит посредника вмешаться в переговоры, связанные с продлением коллективного договора его членов.

SPGQ является одним из трех основных союзов государственного сектора, которым еще предстоит достичь соглашения с правительством Квебека о возобновлении своих коллективных соглашений, наряду с профсоюзом общественных и парапубличных услуг Квебека и межпрофессиональной Федерацией здравоохранения.

В пресс-релизе, опубликованном в субботу утром, президент SPGQ Гийом Буврет раскритиковал тот факт, что “ничего не движется” после 51 переговорной встречи.

По его словам, Союз был заверен в том, что переговоры будут активизированы, но было предложено только полдня переговоров в течение следующих двух недель.

“Нам обещали увеличение с Общего Фронта, но этого до сих пор не произошло. Официальные предложения по зарплате по-прежнему составляют 12,7% в течение пяти лет.” – добавляет он.

В пятницу Объединенный фронт, состоящий из APTS, CSQ, FTQ и CSN, объявил, что 74,8% его членов приняли принципиальное соглашение, которое предусматривало повышение заработной платы на 17,4% в течение пяти лет, плюс положение о защите от инфляции в размере до одного процента за последние три года действия коллективного договора, если инфляция превысит определенный порог.

У SPGQ все еще есть мандат на тактику давления, вплоть до неограниченной всеобщей забастовки. Комитет по переговорам соберется на следующей неделе, чтобы проанализировать ситуацию и “согласовать стратегию, которая будет принята”.