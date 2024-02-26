Врач детской больницы Монреаля получил награду за достижения в области трансплантации

Компания Transplant Quebec присудила главный приз медицинскому директору детской больницы Монреаля.

Престижная награда признает вклад медицинского работника в области донорства органов и трансплантации в течение как минимум 10 лет. Влияние доктора Сэма Шими заметно в отделениях интенсивной терапии по всей стране, и его коллеги говорят, что его работа продвинула практику донорства органов по всему миру.

“Для нас большая честь видеть его в Квебеке”, – сказала генеральный директор Transplant Quebec Мартина Бушар. “Я думаю, это фантастика, что у нас есть человек, который настолько уважаем и хорошо известен, но также обладает всем необходимым опытом и знаниями”.

За свою более чем двадцатилетнюю карьеру Шими опубликовал более 200 статей о донорстве органов и поделился своим опытом по всему миру. “Он сделал это жизненным достижением”, – сказал Бушар. В четверг медицинский директор получил главный приз Transplant Quebec.

Он принял награду в присутствии своих коллег и семьи в Детском центре. “Это было очень приятно”, – сказал Шими.

Медицинские работники говорят, что в отделении интенсивной терапии существует сложная взаимосвязь между смертельным исходом и донорством органов. Испытав это на собственном опыте, Шими разработал программу лучших практик в области донорства органов после смерти.

“Мы привлекли, сотрудничали и установили партнерские отношения с сообществом врачей, медсестер и специалистов по интенсивной терапии и неотложной медицине, чтобы взять на себя ответственность за то, что очень сложно”, – сказал Шими.

Он говорит, что он гордится тем фактом, что в настоящее время в Канаде насчитывается более 150 врачей интенсивной терапии, специализирующихся на донорстве органов, и что они применяют основанный на исследованиях подход, проявляя сострадание к пациентам и их близким.

“Мы привыкли учиться у других стран, когда начинали это, и теперь мы учим другие страны, как это делать”, – сказал Шими. Он говорит, что больницы всегда стремятся спасать жизни, но добавил, что любой, кто заинтересован, например, в пожертвовании своего сердца или почки, должен сообщить об этом своей семье или зарегистрировать свое согласие.

“Делая это, вы спасаете жизнь и облегчаете страдания других людей, и это замечательная вещь в нашем обществе”, – сказал Шими. И хотя у Шими есть уже трофей за жизненные достижения, который он хочет поставить в своем офисе, он говорит, что его работа еще не закончена.