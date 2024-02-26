10 человек были вынуждены покинуть свои дома после пожара в многоквартирном доме Квебека

Трехэтажный жилой дом был охвачен пламенем в воскресенье утром в Квебеке.

Пожарные были подняты по тревоге около 5:30 утра, и около 50 пожарных были вызваны на место происшествия на авеню Картье недалеко от Plains of Abraham.

Пожар начался на балконе в задней части здания. “Около 10 человек были эвакуированы”, – сообщил представитель пожарной службы Квебека (SPCIC) Александр Лажуа.

Сотрудники Красного Креста и автобус Управления транспорта столицы (RTC) были направлены на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим и согреть их в морозную погоду.

Зданию был нанесен значительный ущерб, но никто не пострадал.

Причина пожара не была установлена сразу, но ничто не указывало на то, что он носил подозрительный характер. Офис комиссара пожарной охраны города Квебек проведет дополнительное расследование.