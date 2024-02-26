Лидер либералов рекомендует премьеру Квебека черпать вдохновение у Жана Шаре в отношениях с Оттавой

В связи с тем, что Квебек требует от федерального правительства миллиард долларов на покрытие расходов лиц, ищущих убежища, временный лидер либералов Марк Тангуэй возвращает Жана Шаре к общественным дебатам и утверждает, что Франсуа Лего не мешало бы “поучиться у него” в своих отношениях с Оттавой.

Тангуэй высоко оценил достижения бывшего либерального премьера, отметив, что именно по его инициативе в 2003 году был создан Совет Федерации. Этот форум объединяет премьеров провинций и территорий и позволяет им выдвигать общие требования к федеральному правительству.

“Эта канадская дипломатия позволила создать общий фронт”, – сказал Тангуэй. “Это дало Квебеку и провинциям сильную позицию по отношению к Оттаве и в 2004 году привело к заключению соглашения о здравоохранении, по которому Квебек получил то, что хотел, то есть 4,3 миллиарда долларов, проиндексированных на 6 процентов в последующие годы (в течение 10 лет)”.

“Лего просил 6 миллиардов долларов для Квебека (на здравоохранение), а получил только один”, – добавил временный лидер либералов.

Премьер-министр Квебека участвует в Совете Федерации, хотя он отсутствовал на последнем заседании в Галифаксе в ноябре прошлого года.

Тангуэй объясняет “неоднократные неудачи” Лего тем фактом, что он на самом деле не верит в канадскую федерацию: “Он рассматривает федеральное правительство как угрозу, включая его судей, и он не выстраивает отношения с другими федеральными партнерами, как это делал Жан Шаре. Я никогда не пропущу ни одного важного события, чтобы встретиться и попросить Франсуа Лего черпать вдохновение у Жана Шаре”, – сказал он.

Ранее на этой неделе четыре министра правительства Квебека призвали Оттаву ограничить прибытие лиц, ищущих убежища, и распределить их более равномерно по всей стране.

Правительство Квебека утверждает, что расходы, связанные с приемом лиц, ищущих убежища, в настоящее время превышают миллиард долларов, и продолжает требовать возмещения от федерального правительства.

В четверг федеральный министр Пабло Родригес не стал закрывать дверь для переговоров с Квебеком о дополнительных суммах для лиц, ищущих убежища, но раскритиковал правительство Лего за недостаточную деликатность в этом вопросе.

“Зачем всегда быть в ссоре с федеральным правительством? Почему бы не попытаться построить взаимовыгодные отношения с федеральным правительством? Как будто федеральное правительство не может победить, когда побеждает Квебек”, – сказал Тангуэй.

Хотя он хотел бы дать своему политическому оппоненту несколько советов о том, у кого ему следует черпать вдохновение, Тангуэй не стал бы делать то же самое для человека, который заменит его во главе Либеральной партии Квебека в 2025 году.

“Я думаю, само собой разумеется, что кандидаты будут вдохновлены успехами либеральных премьеров, которые были до нас”, – просто сказал он.

Шаре был премьер-министром Квебека с 2003 по 2012 год. Его правление резко оборвалось после массовой мобилизации “Мэйпл Спринг”, закончившейся победой Квебекской партии.

Правительство Шаре также было омрачено обвинениями в коррупции, хотя бывшему премьеру так и не было предъявлено никаких обвинений.

Он пытался стать лидером Консервативной партии Канады, но потерпел сокрушительное поражение от Пьера Пуальевра в 2023 году.