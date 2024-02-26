Время ожидания скорой помощи в Квебеке “неприемлемо”, говорит министр здравоохранения

Министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе говорит, что время ожидания машин скорой помощи в провинции “неприемлемо”, и в ближайшие дни будет разработан план действий по улучшению этой ситуации.

Дюбе отреагировал на расследование, опубликованное в le Journal de Montreal, которое показало, что почти 85 процентов муниципалитетов Квебека не в состоянии обеспечить скорую помощь в требуемое время по срочному вызову 911.

“Мы не можем идти на компромисс в отношении безопасности пациентов”, – написала Дюбе на X. “Охват услугами скорой помощи должен быть адаптирован к реалиям каждой территории. Каждое учреждение должно оценить свои потребности и сообщить нам, чтобы мы могли внести необходимые коррективы в нехватку того, что мешает работать юыстрее и эффективнее”.

Хэл Ньюман руководит веб-сайтом The Last Ambulance, который отслеживает и публикует отчеты о системе оказания неотложной медицинской помощи в больницах. Он сказал, что цифры неудивительны и были фактом в данной отрасли в течение уже многих лет.

Он сказал, что для экстренного вызова с тремя приоритетными состояниями (боль в груди, серьезное кровотечение, перелом бедра и т.д.) в Монреале в субботу время ожидания составляет 96 минут. При вызове по четвертому приоритету, менее срочному состоянию (растяжение связок, инфекция мочевыводящих путей и т.д.), время ожидания составляет более 13 часов.

Федерация парамедиков Квебека (FCPQ) заявила в пресс-релизе в субботу, что “время реагирования оказывает большое давление на службы скорой помощи и их парамедиков, которые уже полностью посвятили себя своей профессии адекватному реагированию на срочные запросы”. FCPQ представляет 1500 парамедиков и вспомогательных работников и отвечает за 37 процентов доврачебных перевозок в Квебеке.

Федерация заявила, что кооперативы фельдшеров реагируют на вызовы на основе плана развертывания, составленного региональными и провинциальными властями. По словам федерации, план оценивает спрос и устанавливает строгие руководящие принципы, включая количество машин скорой помощи на дороге и время их ожидания.

“Несмотря на то, что многие факторы, влияющие на время реагирования, являются прямым результатом плана развертывания, мы считаем делом чести быть в режиме поиска решений для улучшения ситуации в регионах, где мы работаем”, – сказал президент FCPQ Филип Жируар. Жируар сказал, что федерация уже представила предложения государственным органам по увеличению времени реагирования. По его словам, основной проблемой являются неустойчивые графики, которые требуют больших затрат.

“Мы призываем к стабилизации дополнительных часов, которые повторяются на регулярной основе на территории, с целью удовлетворения потребностей населения, внедрению машин быстрого реагирования, продвижению расширенной медицинской помощи, практике общинной парамедицины и многим другим совместным инициативам, которые вытекают из нашего партнерства с Министерство здравоохранения и социальных служб”, – сказал Жируар.

Ньюман сказал, что баланс между работой и личной жизнью является основной жалобой сотен парамедиков, с которыми он разговаривал. “Все дело в графиках”, – сказал парамедик на пенсии. “Мы инвестируем три года в обучение парамедиков, затем мы хотим сохранить их как можно дольше, но если мы обеспечим им нулевой баланс между работой и личной жизнью, как они должны это делать? Как у нас могут быть молодые семьи?”

FCPQ также хотел бы, чтобы были добавлены машины быстрого реагирования, которые работали бы только в самых неотложных случаях. “Наши парамедики очень важны для оказания гражданам качественной медицинской помощи и реагирования на запросы общественности”, – сказал Жируар. “Если и есть что-то, что мы можем донести до общественности сегодня, так это то, что они могут быть уверены в том, что мы активно работаем над разработкой решений и делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить безукоризненный ответ на каждый поступающий к нам звонок”.

Дюбе сказал, что правительство представит план действий по догоспитальному обслуживанию в ближайшие дни. Он добавил, что правительство CAQ инвестировало 32 миллиона долларов в 2022 году в улучшение охвата в регионах и заключило новое соглашение с компаниями скорой помощи для повышения прозрачности, эффективности и подотчетности служб скорой помощи.

Ньюман скептически относится к тому, что любой план действий решит проблему. “Это похоже на то, что министр здравоохранения проснулся вчера, увидел заголовки и внезапно признал, что существует кризис в неотложной догоспитальной помощи, и что через пару дней он собирается предоставить нам план, который все разрешит, это не так просто, – сказал Ньюман. “С точки зрения реальных решений, вероятно, потребуется около пяти-семи лет, чтобы разобраться во всем этом. Самая большая проблема в том, что мы не проверяем парамедиков, и это, как вы знаете, касается всей нашей системы здравоохранения”.