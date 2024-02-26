Desjardins больше не дает ипотеку на покупку дома в зоне затопления

Жители Квебека, желающие купить дом, расположенный в зоне крупного затопления, больше не смогут обратиться в Desjardins за получением кредита для финансирования покупки.

Климатические риски становятся все более и более значительными. Наводнения прошлой весной в Бе-Сен-Поль, а также другие затопления последних лет, вынудили Desjardins практически прекратить свою эксклюзивную программу финансирования покупки домов в проблемных зонах.

«Из-за этих рисков и воздействий, в исключительных случаях, только покупатели недвижимости, которые уже имеют ипотечный кредит Desjardins, смогут получить финансирование, и это максимум в размере 65% от суммы кредита», — пояснила Шанталь Корбей, представитель Desjardins.

Дополнительно объект недвижимости должен быть защищен определенными мерами, такими как насыпь или гидравлическая прозрачность.

Окончание этого финансирования касается домов, расположенных в зонах сильного затопления, также известных как зона 0-20 лет. Это означает, что каждый год существует 5%-ный риск того, что собственность будет затоплена, согласно Ордена землеустроителей Квебека. «Следует отметить, что недвижимость в зоне 0–20 лет, как правило, не подлежит страхованию (кредиты или ущерб от наводнения) и что государственное страхование защищает недвижимость на сумму максимум 400 000 долларов на всю жизнь», — добавила г-жа Корбей.

Эти изменения затрагивают жителей многих муниципалитетов Квебека. Собственников уведомляют, что теперь им будет очень трудно продать свой дом. Возможно им придется самостоятельно провести работы по обеспечению защиты своей собственности, такие как строительство дамбы или защитных стен, или поднятие дома на высокий фундамент.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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