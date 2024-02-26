18 арестованых за связи с квебекской организованной преступностью

В общей сложности в Квебеке было произведено 18 арестов в связи с ожесточенными столкновениями между независимыми наркоторговцами и бандой мотоциклистов, объявленной вне закона.

По состоянию на вторую половину дня воскресенья полиция Квебека (SQ) произвела в общей сложности 14 арестов. В субботу полиция объявила о девяти арестах, и с тех пор к ним добавились еще пять.

К ним относятся аресты двух 36-летних мужчин в Сент-Иле и Квебеке в связи с событиями в Сен-Малахи, в регионе Шодьер-Аппалачи, где в понедельник произошел инцидент с захватом заложников с участием членов “Ангелов Ада”.

Во второй половине дня Дэвиду Марсо-Морену, 36-летнему жителю Квебека, было предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах, похищении и насильственном лишении свободы.

Затем Уильяму Монгеру Ганьону, 26-летнему жителю Сент-Айлса, было предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах, насильственном лишении свободы и хранении запрещенного огнестрельного оружия.

22-летнему Дереку Морин-Мартелю было предъявлено обвинение в невыполнении условий приказа об освобождении, включая отсутствие права на ношение оружия.

Карл Хоркхаймер Пьер предстал перед судом в воскресенье утром. Ему было предъявлено обвинение в попытке убийства и использовании огнестрельного оружия.

В дополнение к этому, в воскресенье утром полиция Квебека (SPVQ) произвела четыре ареста в связи с ожесточенными действиями преступных группировок.

Операция была проведена следователями SPVQ MALSAIN, которые занимаются расследованием роста насилия, связанного с незаконным оборотом наркотиков, совместно с отрядом тактического вмешательства и полицией Квебека.

SPVQ сообщает, что были арестованы трое мужчин и женщина в возрасте от 35 до 40 лет.

Жан-Франсуа Дион, 37 лет, явился в суд около 14:00. Ему было предъявлено обвинение в хранении боеприпасов, которое запрещено законом.

40-летнему Джеймсу Селестену и 35-летнему Дэвиду Марсо-Майлеферу были предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, похищении и незаконном лишении свободы.

“После арестов мы провели два обыска на нашей территории, в Бопорте, и один за ее пределами в сотрудничестве с полицией Квебека в Лак-о-Сабле”, – заявила капитан SPVQ Мари-Манон Савар на брифинге для прессы в воскресенье утром.

Во времятого, что мо обысков полиция обнаружила бронежилет, маски, патроны калибра 0,5 и 9 миллиметров, наркотики, три мобильных телефона, более десяти граммов кокаина, дрель со следами крови и 1500 долларов наличными.