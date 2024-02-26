В США сильно снизились цены на подержанные автомобили

Аналитики компании Cox Auto объявили о значительном снижении цен на подержанные автомобили в США.

Они прогнозируют, что в 2024 году средняя стоимость подержанных автомобилей в Северной Америке будет стремительно снижаться, а скидки будут заметны во всех сегментах рынка. Однако спрос на такие автомобили остается высоким, поэтому пока не удается вернуться к уровню цен 2019 года. В то же время, закупочные цены на подержанные автомобили на вторичном рынке являются самыми низкими с 2021 года: за год средний чек снизился почти на 14%.

Наибольшее падение цен на подержанные автомобили замечено среди малолитражных моделей: за год средний чек в этом сегменте сократился на 16,9%. Электромобили занимают второе место по снижению цен (-16,1%), за ними следуют среднеразмерные модели (-15,9%), пикапы (-14,6%) и внедорожники (-13,5%). Меньше всего потеряли в цене люксовые автомобили: их потери составили 13,2%. По оценкам Cox Auto, уже по сравнению с январем этого года подержанные автомобили в среднем потеряли 0,9% своей стоимости.

Эксперты прогнозируют, что постепенно цены на подержанные автомобили в США восстановятся до уровня до пандемии. К этому способствует рост продаж новых автомобилей, а также снижение спроса на подержанные машины. Времена паники, связанной с коронавирусом, остались в прошлом, цепочки поставок восстановлены, конкуренция растет, и больше нет проблем с заказом новых автомобилей.